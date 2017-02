- 13 gondolar svevande over eit bustadområde er ingen menneskerett!

- Me kjempar ein kamp for god livskvalitet, og å få bu trygt i eigen heim.

I Hordaland 26. januar 2017 uttalar ordføraren at «. me må strekkja oss langt for å få dette realisert..»

Det handlar om den langvarige gondolbanestriden som no er på veg inn i ein ny og avgjerande fase.

Vårt spørsmål til ordføraren er kva han meiner med å strekkja seg langt?

. Er det å forstå som at han er villeg til å skjera kommuneøkonomien inn til beinet for å få Voss Resort/Voss Gondol sin finansieringskabal i boks?

. Er det å forstå som at ordføraren vil gå for å gjera vedtak om oreigning slik at Voss Resort/Voss Gondol kan gå vidare med sitt luftige Fyrtårnprosjekt?

. Eller er det begge delar - og mykje meir?

Frå vår side handlar saka om at ei stor gruppe huseigarar under og ved planlagt trasé kjempar ein kamp for hus og eigedom, vår rett til god livskvalitet og å få bu trygt i eigen heim. Etter planen skal inntil 13 gondolar med ei vekt på minst 3,5 tonn pr gondol fullasta sirkulera over bustadhus, uteområde og ferdselsvegar.

Ein mogeleg konsekvens kan bli at mellom 20 - 25 bustadhus må fjernast for å redusera risikoen for skade på hus og personar jfr. Taubanelova si vernesone/omsynssone. Spørsmålet blir då kva som skal vega tyngst i vektskåla: Gondolbane frå jernbanestasjonen til rekreasjonsføremål eller heimane til så mange menneske?

I oktober 2012 bad huseigarane om eit møte med ordføraren for å få informasjon og bli opplyste om status i ei sak som vi meinte vi også hadde stort eigarskap til. Dette møtet fann stad før saka hadde vore oppe til endeleg politisk handsaming. I dette møtet slo ordføraren handa i bordet og sa at entan vart det ny gondolbane frå Voss stasjon, eller så blei det ingen ny Hangursbane. Eit naturleg spørsmål som melde seg var: Med kva forankring inn i dei opne og tverrpolitiske prosessar hadde ordføraren dekning for å kunna uttala seg på denne måten på dette tidspunktet? Var det ein manglande demokratisk prosess vi der og då var vitne til?

I det same møtet kvitterte huseigarane med å overlevera ordføraren eit 40-tals underskrifter frå huseigarar i det aktuelle bustadområde saman med eit opprop med fylgjande bodskap:

«NEI til øydelegging av våre hus og eigedomar!!! JA til bevaring av Voss sitt finaste bustadområde!!!» Gjennom prosessen som har gått sidan den gongen, er vår oppleving at vi kjenner oss både lite sett og høyrt og stemoderleg handsama av Voss kommune. Konsekvensane for huseigarane - og spørsmålet om eit slikt prosjekt i det heile let seg realisera innanfor gjeldande lovverk - har etter vår meining vore eit underkommunisert tema.

Fleirtalet av våre politikarar med ordføraren i spissen har skuffa stort med tanke på våre forventningar til ein meir objektiv og balansert argumentasjon i ei så stor og inngripande sak som dette er for så mange av kommunen sine skattebetalande innbyggjarar. Voss kommune har vore gode på ansvarsfråskriving ved å skyva dei viktige og avgjerande spørsmåla framføre seg - alt til fordel for Voss Resort!

Og Voss Resort har vore kjempegode på marknadsføring og tåkelegging av realitetar!

Gode folkevalde - om kort tid får de oreigningssaka opp til handsaming i kommunestyret. Vonar at de brukar tida fram til då å tenkja og reflektera over skilnaden mellom eit konstruert samfunnsbehov og eit samfunn sine grunnleggjande behov og pålagte plikter. Valet og ansvaret er dykkar.

Godt forankra i demokratiet sitt lovverk vil vi som grunneigarar framleis kjempa vidare for våre hus og eigedomar, vår rett til ein god livskvalitet og vår rett til å få bu trygt i eigen heim.