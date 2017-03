- Bør ikkje Arna-Voss prioriterast?

- Me har trudd at regjeringa meinte alvor då dei lova oppstart i 2021.

Pressekonferansen på Arna stasjon med dei fire borgarlege listetoppane til Stortingsvalet i år var ei stusseleg oppleving. Mange frammøtte med store forventningar gjekk skuffa heim.

Semja mellom regjeringa, KrF og Venstre vart presentert som storsatsing på samferdsle i Hordaland. Bergen skulle verta eit sentrum i samferdslesatsinga. Tidspunkt for oppstart vart skyvd ut i tid. Med andre ord, utsetjingar vart presenterte som satsingar.

Det vart messa om at ved førre rulleringa av NTP for fire år sidan var denne strekninga ikkje med. For fire år sidan vart det sett i gang eit arbeid med konseptvalutgreiing (KVU) av Arna - Voss, parallell utbygging av veg og bane. KVU må ein ha for slike store prosjekt. Det veit dei fire borgarlege listetoppane.

For to år sidan gav samferdselsministar Ketil Solvik-Olsen (Frp) Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppdrag å starta planlegginga med tanke på oppstart i 2021. Planen skulle gjennomførast som statleg plan, og ein skulle gå rett på reguleringsplan for å spara tid! Dette er i tråd med utsegn frå regjeringa om at dei ynskjer raskare planprosessar. Men kva er vitsen med raskt planarbeid når realiseringa vert utsett? Me har trudd at regjeringa meinte alvor då dei lova oppstart i 2021. Sjølv om me meinte det var for seint, heia me på regjeringa. Me lova å hjelpa regjeringa til ein suksess.

No snakkar statsministar Erna Solberg om at vegen er fullfinansiert i NTP frå 2018 - 2030. Ingen ting i fyrste periode (2018 - 2023). Oppstart vert tidlegast i 2024 - om sju år. Med ti års byggjetid kan trygg E16 og moderne jernbane mellom Arna og Voss stå ferdig om 17 år - i 2034.

Regjeringa, KrF og Venstre opptrer ynkeleg og ambisjonslaust for denne strekninga. Ei strekning Statens vegvesen føreslo å leggja inn som bunde prosjekt fordi det etter regionvegsjef Helge Eidsnes er den strekninga i landet som treng utbetring aller mest. Andre strekningar ber i seg visjonar om utviding av bu-, arbeids- og serviceregionar. Strekninga mellom Arna og Voss handlar om rasfare og møteulukker. I prioriteringa må me setja liv og helse først.

No set me vår lit til at regjeringa og støttepartia får områdd seg, at regjeringa òg ser at dette rett og slett ikkje er godt nok og legg veg og bane mellom Arna og Stanghelle inn att i fyrste del av ny NTP og at det kjem planmidlar til Stanghelle-Voss.