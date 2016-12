- Det finst englar på Voss!

- Og ein av dei har dala ned på Voss Sjukehus ...

Eg hadde eit innlegg på Facebook, og har i ettertid vorte oppfordra til å setja dette inn i Hordaland ...

I desse joletider er det vel på sin plass å snakka om englar. Ein gammal svensk film har visst tittelen» Ânglar finst dom?», og i jolesongen høyrer me om ... englar som kjem frå Guds kongestol (bokmål: ... «daler ned i skjul»). Ja, eg trur dei finst, og eg trur ein del av dei har dala ned på Voss Sjukehus, i alle fall i 3. og 4. etasje.

Frå 14.-17. desember var eg innlagt for å få utført ein større mageoperasjon. Overalt vrimla det av englar i kvitt, og dette er ikkje ein klisjé i dette tilfellet. Frå eg møtte på akuttmottaket og til eg blei utskriven, var dei der: legar, reinhaldspersonale, sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og laboratoriefolk, mange titlar ja, men med det til felles at i tillegg til at dei var kvitkledde så var dei blide, rolege, harmoniske og tolmodige, og at dette påverka oss pasientar positivt, er eg overbevist om.

Dei hadde det travelt på jobb, ingen tvil om det, og dei hadde sikkert mykje jolestress på heimebane dei òg, men dei tok seg tid til deg, dei såg deg - i det heile tatt visste ikkje dei kva godt dei skulle gjera for deg. Syntest du det var altfor tidleg å eta frukost eller middag, t.d., var det ingen problem, me skulle berre seia frå når det passa oss.

Når reinhaldaren, som sikkert hadde for mange rom å vaska i utgangspunktet, måtte venta på gangen før ho fekk vaska, var der berre smil og eit: « ... det går heilt fint». Når nattevakta, som tilsynelatande var åleine med mange pasientar unnskylda seg for at ho måtte måla blodtrykk, eller måtte springa att og fram for å finna rett smertestillande til ein nyoperert, søvnlaus med smerter, fekk eg berre eit smil og eit: «Det er berre å ringja, du skal ikkje liggja her med smerter».

Eg fekk kjempegod informasjon før og etter operasjonen, og dette trur eg er vesentleg for at me skal føla oss trygge og nokolunde rolege. Når me internettavhengige sleit med at nettet var dårleg, hadde tulla vekk brukarnamn og passord for tredje gong, eller i det heile tatt hadde data/mobil-problem, tok dei seg tid, eller henta den unge sjukepleiestudenten for å hjelpa oss

Det er mykje klager på helsevesenet, ofte med full rett, difor er det på sin plass at dei får litt skryt, og det er ikkje tvil i mi sjel om at dette er nok eit bevis for at me framleis må kjempa for lokalsjukehusa. Det finst nok haugevis av englar på dei store sjukehusa òg, men der blir både dei og me som pasientar små, usikre og anonymiserte brikker på samlebandet.

Dette gjeld ikkje berre sjukehusa, men andre institusjonar og skular òg, dei må vera små nok til at me ser kvarandre.

Og de englane på Voss sjukehus, kan vera kjempestolte av arbeidet de utfører, og eg ynskjer av hjartet at de må ha ei strålande jole- og nyttårshelg.