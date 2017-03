- Dette får du for summen som kommunen brukte på konsulent

- 52.540 liter diesel, 38.500 liter mjølk og 5775 flasker billig raudvin. Eller 8153 måltid for dei eldre.

Kulturhuskonsulent kr 700.000. Det var triveleg å lesa i Hordaland at dei skattekronene eg bidreg med til Voss kommune blir utnytta på beste mogeleg måte for bygda. Innleige av konsulent i nokre få månader til kr 198.000 pr mnd og totalt kr 693.000, er nok, som rådmannen og ein fungerande rådmann har uttalt (ref. Hordaland) vel anvendte pengar. Summen kunne, truleg, ikkje vore nytta på nokon betre måte for vossebygda, det forstår nok alle skattebetalarar i kommunen!

Eg har, som «kveldsarbeid», i mange år, m. a. drive eit større frittståande aksjebustadselskap. Bygningsarealet er nok gjerne større enn kulturhuset, og selskapet har i tillegg stort uteareal og grøntanlegg, P-anlegg, leikeplass med utstyr, vaskeri. Men oppdraget som arbeidande styreleiar (styreleiar + ansvarleg for dagleg drift av selskapet) er vurdert til ca. 18-20 prosent av full stilling. Men så er det no gjerne noko skilnad på kommunalt byråkrati og privat næringsliv!

For 693.000 kroner får kommunen, iflg. Hordaland, ein uunnverleg konsulent frå firmaet­ PwC i vel 3 månader. Men kva anna kan du få for den summen? Du kan få 52.540 liter diesel (helgapris), ca. 38.500 liter mjølk, 4620 flasker ok raudvin og 5775 flasker billig raudvin. Og omrekna til varme måltid (for eldre) kunne det bli, minst, 8153 måltid. Omrekna til grovbrød og brødmåltid blir det ca 23.100 brød og 531.300 brødskiver og, med fire skiver og ei kråtakaka til kvart måltid, blir det ca 132.825 måltid.

Vidare er det, truleg, mange spreke pensjonistar i bygda som, utan vanskar, hadde handtert det viktige, midlertidige kulturhusleiaroppdraget i den korte tida det varde. Ikkje minst, husmødrer som har hatt fleire born, og som har vore administratorar kvar dag opp gjennom livet, for å få kvardagen til å «gå rundt». Ei slik dame hadde nok ikkje hatt nokon vanskar med det viktige leiaroppdraget. Men slike godt brukande lokale personar hadde vel, truleg, vorte mykje for billige for kommunen?

Voss kommune har hatt ein del store overskrifter i media siste året. Heldigvis har det ikkje gått ut over mange svært hyggjelege og dyktige medarbeidarar i kommunen. Det er vel det såkalla «toppleiarsjiktet» som har sytt for å informera om - og marknads­føra - seg sjølv. Og slik mediaomtale kan seia ganske­ mykje om administrasjon, system, kompetanse, kvalitet, etc. - og om medarbeidarar som er involvert. Men det er gjerne positivt at bygda og lokalsamfunnet får den informasjonen?

Spørsmålet som den enkelte vossing då naturleg stiller er: Er desse kommunale ekspertane kompetente til å styra vossebygda?