- Dette kan skje om ein byggjer flaumvollar

Kva skjer om ein byggjer flaumvollar for å hindra 200-års flaumen å renna inn over Vangen, tru?

Vel, det er vel ikkje usannsynleg at:

. Unaturleg høg toppvasstand i Vangsvatnet i tillegg til auka vassføring generelt vil føra til auka opphoping i elva ovafor Vangsvatnet, med det resultatet at m.a. Langabrua får fyken? Det var nære på i 2014!

. «Stakkarane» oppstraums Langabrua, eksempelvis Fredheim, Denja, Elvegata etc. får auka flaumproblem.

. Store mengder overflatevatn framfor vollane (frå Hangurslia og Vangen) «møter veggen» og må pumpast opp i Vangsvatnet via pumpeanlegg som då kanskje har stått ubrukt i 50 år eller meir.

. Vatn renn feil veg gjennom vollane m.a. via mange overvassleidningar som i dag endar i vassdraget. Fotballbanane får flaumen fyrst denne vegen alt no, utan vollar. Kanskje kan dette ordnast med tilbakeslagsanordningar, men også desse skal fungera

Nei, meiner ein alvor med å temja flaumane bør vel dette gjerast slik at flest mogeleg får nytte av det, og slik at minst mogeleg verdiar går tapt i framtida. Kanskje er det ikkje så dumt å nytta vanleg praksis for problemløysing, nemleg å ta problemet ved rota?

«Rota» i dette tilfellet ligg i elvene langt oppafor Langabrua, der flaumane førebur seg.

Kanskje kan ein vinna litt rein energi på dette også, ja kanskje til og med eit lite tilskot til kommunekassa? Personleg ser eg ikkje så svart på akkurat det.