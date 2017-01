- Eit alvorleg overgrep kan vera i ferd med å skje

Ordføraren i Voss kommune er i ferd med å forgripa seg på Raundalen.

Han er villig til å fråta Raundalen sin største ressurs, Raundalselva, utan å gje noko tilbake.

Sist gong det var kamp om Raundalselva var i 2011. Saka vart då fronta av dåverande ordførar Gunn Berit Lunde Aarvik, og som ein del av ei utbygging, skulle det setjast av 280 mill til utbetring av vegen i Raundalen. Paradoksalt nok vart planane stogga av noverande ordførar Hans-Erik Ringkjøb. Han fekk aksept for eit forslag om at kommunen skulle skrinleggja vidare arbeid med vasskraftutbygging i Raundalselva.

I 2017 ynskjer no same mann å gjennomføra tidenes største ressursran i Raundalen. Jamfør hans eige innlegg i avisa Hordaland den 17. januar, vil ei utbygging av Raundalselva gje lite att til Raundalen. I dag treng han pengane for å redda Vangen.

I 2016, til samanlikning, får Jordalen med hjelp frå Bjørkegutane ny veg, mogleggjort med utnytting av eigne vasskraftressursar i Jordalselva.

Ei utbygging av Raundalselva må likeins gje noko attende til Raundalen. Før ei eventuell utbygging av elva må det føreliggja vedtak om at betydelege ressursar skal tilbakeførast til infrastruktur i dalen.

For meg handlar dette om rettferd og respekt for oss i Raundalen.

Eg er for ei utbygging, men ikkje for ein kvar pris. Det er eit overgrep å ta Raundalselva utan å gje noko att.