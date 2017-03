- Er Voss kommune på lag med alle barn?

- Norske styresmaker fører diverre ein politikk som strir mot barn sine rettar.

Barn som har flykta til Noreg ynskjer å bli inkludert. Dei siste to åra har mange nordmenn stilt opp for å hjelpe dei med å bli nettopp det. No treng vi politikarar som gjer det same.

I 2016 blei 1599 barn som har flykta aleine busett i ein norsk kommune. Dette er barn som elskar å leike - som har vore spiss på fotballaget eller keeper i handballen der dei flykta frå. Det er barn som har fått livet sitt sett på vent, men som no ser fram til å starte i klassa til barna dine, eller til å vere med og danse på torsdagar. Dei blir dine naboar. De er spente og nysgjerrige, usikre og stolte. Dei har draumar. På lik line med andre barn i Noreg.

Men barn som har flykta til Noreg treng vern og omsorg. Når dei kjem til Noreg har dei ofte med seg tung bagasje, med vonde opplevingar frå krig, konflikt og tida på flukt. Desse barna er no i vår Voss kommune.

BRYT BARN SINE RETTAR. Flyktningkrisa har dei siste to åra stått høgt på dagsorden til både media og politikarar. Likevel ser Redd Barna at rettane til barn på flukt blir brotne systematisk. Både under sjølve flukta, og etter at dei kjem til Noreg. Å vere på flukt strir mot behovet alle barn har for omsorg, stabilitet og vern, og er ofte det motsette av å ha det trygt.

Norske styresmaker fører diverre ein politikk som strir mot barn sine rettar. Bruken av mellombels opphald for einslege mindreårige og avgrensa familieinnvandring er døme på at barn som kjem aleine til Noreg ikkje er like mykje verd som «våre eigne».

NORDMENN YNSKJER Å HJELPE. Dette er ikkje haldninga til fleirtalet av nordmenn. Ei undersøking gjennomført av Ipsos på oppdrag frå Redd Barna syner at den norske befolkninga er grunnleggjande positive til barn som har flykta til Noreg. Så mange som 2 av 3 meiner at barn som har flykta til Noreg bidreg til eit positivt mangfald i samfunnet. I tillegg hjelper mange sjølv flyktningar. Så mange som 85 prosent har bidrege med anten klede, pengar eller tid.

Innsatsen til alle desse nordmennene utgjer ein forskjell for barna som nettopp har kome hit. Ein 16 år gamal gut som flykta aleine til Noreg, fortel at han får eit pusterom i kvardagen når han får vere med og spele fotball. «Fire gonger i veka spelar eg fotball. Når eg spring, flyttar eg meg saman med tida. Eg tør å tenke at når eg blir vaksen skal eg bli journalist, pilot eller kanskje fotballspelar. At livet liksom er opent og eg kan fylle det med kva eg vil. At det å reise frå mamma, sakne ho, tenke på ho, ikkje er til ingen nytte, fordi eg har ei framtid utan krig. Eg må berre vente litt til, så blir det betre.»

SEI HEI! Me i Redd Barna har snakka med mange barn som har flykta til Noreg. Dei seier at dei ynskjer å kjenne seg verdfulle, ha vener og bli tekne vare på. Dei vil vere ein del av eit lag.

Det er enkelt å vere på lag med barn. Sei hei! Inviter den nye syriske guten i klassa til barnet ditt med heim. Spør om ungane til den nye flyktningfamilien i nabolaget vil bli med i idrettslaget. Be politikarane oppfylle flyktningbarn sine rettar. Vi treng deg - saman skaper vi eit samfunn som er på lag med alle barn!