- Flaumtiltak utan kraftutbygging er løysinga

Miljøpartiet dei Grøne på Voss (MDG) meiner at det trengst flaumdempande tiltak i Vossavassdraget. Dette må skje utan oppheving av vernestatusen for vassdraget. Det trengst meir tid til avklaring av vesentlege ting før Voss kommunestyre kan ta avgjerd om kva tiltak som er best for vassdraget og vossasamfunnet. Det gjeld tema som laks og anna biologisk mangfald, næring og turisme.

Multiconsult sin rapport hadde som oppdrag frå NVE, kommunen og Fylkesmannen å utgreia tiltak mot flaumskadar på Voss. Så kom kraftubyggjarane sin rapport laga av Norconsult der verste scenarioet vert framstilt med «drukning» av Vossevangen som framtidsutsikter. Løysinga deira er kraftregulering av Raundalsvassdraget.

NVE må no få tid til å komma med sine faglege innspel på kva alternativ som gjev best effekt med bruk av tiltak både oppstraums og nedstraums Vangsvatnet. Denne vurderinga har ikkje noko med kraftutbygging å gjera.

Hadde me ikkje hatt storflaumen i 2014, hadde ikkje flaumsaka vore eit heitt tema no. Dersom me klarar å redusera dei globale utsleppa, vil det truleg gje mindre auke i flaumstorleiken enn det berekna 40 prosent påslaget ein brukar i dag.

Tiltaka mot flaum kan difor skje i fleire etappar og tilpassast dei globale klimautsleppa framover mot år 2100.

Dei mange lesarinnlegga den siste tida i lokalavisa, viser det store engasjementet i saka. Alle er for tiltak mot flaumskadar, og at dette vert godt utgreidd. Mange av innlegga har vore prega av for og imot kraftutbygging i Raundalsvassdraget, men det er ikkje det saka handlar om no.

Det vert feil av ordføraren å leggja opp til at kommunestyret 16. februar skal velja kva alternativ som skal jobbast vidare med utan at ein har full oversikt over alle viktige moment og faglege råd frå faginnstansen NVE.

Å få til oppheving av vernestatus for vassdraget og nå fatt i grøne sertifikat, er det uansett for kort tid til. Me må difor bruka den tida me treng for å planleggja rett. Ny flaum kan komma snart eller om 50 år. Me må difor ha is i magen.

Heldigvis har ordføraren snudd og tatt inn over seg at fleirtalet i gruppa si meiner at ei løysing med kraftutbygging som finansiering ikkje er eit tema no.

Grunnen til vernet av Vossavassdraget i si tid, er at det er eit av dei største og mest verdifulle på Vestlandet med sitt varierte landskap og sine biologiske kvalitetar. Dette var eit sterkt signal om at vassdraget er ein del av den norske naturen som me vil ha mest mogeleg urørt i framtida.

Då er det også rett at det er landet vårt som må skyta inn felles pengar for å gjera vassdraget sikkert mot øydeleggjande flaumar. Finanseringa er difor eit tema ein kjem attende til når ein har komme fram til endelege løysingar.

Det er ungdommen som skal ta over skuta vår og me må lytta til deira ynskje i media om å ta vare på vassdraget urørt slik som Stortinget i si tid vedtok. Dette er deira naturarv som me ikkje bør få lov til å bruka opp no.

Her rann ei elv

Ei elv

har runne her.

Blank og still

under syngjande sommarhimmel.

Frådande vill

medan haustflaumar herja.

Elva er liv.

Tonen har tagna.

Taust no

ligg fjellet att.

Her rann ei elv

ein gong.

Dikt av Anita Vik frå boka Elvesong, år 2013.