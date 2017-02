- Hvor er debatten om den nye gondolbanen?

- Tenk hvis det var ditt hus og din eiendom det handlet om!

Her sist på måneden utkommer en novelle som tegneserie, av en magister, som har arbeidet i den danske Utlendigestyrelse i et år. Den har fått flotte anmeldelser og avslører både det ene og hint.

Så var det jeg tenkte, at en sådan en kunne man jo også lage om Tinghuset på Voss. Det burde jo være stoff nokk til en hel føljetong.

Et aktuelt tema kunne jo være ordførerens møte med en håndfull hus og grunneiere, hvor de fullt forståelig, protesterer over den planlagte og nye Hangursbane. Her slår ordføreren i bordet, på beste bykongevis, uten å ha belegg i kommunstyresalen - på daværende tidspunkt.

Hvis en tegneserie skulle beskrive dette, så kunne man passende hedre gamle Holberg, ved å klæ bykongen på med paryk og blonde-mansjetter, og med blekkhus og fjærpenn flygende rundt i luften. Ludvig Holberg var jo en mester i å spidde, både offentlige og private, hvor det ble begått uretferdigheter mot den lille mann.

Dette bringer meg hurtig til sakens kjerne: Demokratiet og den private, og ukrenkelige, eiendomsrett.

Sådan er det i hvert fall i det landet jeg bor i. Til og med den ytterste venstrefløy respekterer dette.

Det har vært brukt ord som ekspropriasjon, eller oreigning, som det vel heter på nynorsk.

Hvordan kan man bare tenke tanken? På grunn af en gondolbane! Er det noen som har lovet bergenserene, at de skal komme til fjells i tøfler og paraply? Der i mot, for vossingene sin del, er det vel ikke levnet særlige mange parkeringsplasser(?). Ikke når man tenker på opplandet, som nå også teller Granvin.

Sett i dette lyset, så ligger jo parkeringshuset i Lekvemoen håpløst feilplassert. Men, man kan selvfølgelig bygge et nytt, en rund silo forann kirken, på plenen, med underjordisk parkering!

Så til den nye Hangursbanen.

Det som jeg ikke forstår er, den totale mangel på debatt omkring hele projektet. Det har tydligvis lykkes for et privat firma og Voss kommune, å sause det hele sammen med et nytt trafikknutepunkt, og der i gjennom, gi seg selv legitimitet til å inkludere gondolbanen med hotel, som en naturlig del av helheten.

Trafikknutepunkt: JA. Gondolbane og kjempehotel: NEI.

Flytt hele gondolbanen til vest for Fleichers barakkeby, eller kjøp området. Eller var det nogen som sa ekspropriering? Nei vel. Det er jo Fleischer. Hotellet med de smukke barakker, hvorav den ene har mos på taket, og er en skam for hele Vangen. En skjønn velkomst for besøkende må man si.

Selve designet på gondolstasjonen feiler isolert sett ikke noget. Det kan vel neppe være anderledes.

Men beliggenheten er helt på tryne. Og - tryningen av grunneierene!

Tilbake til debatten, eller den fraværende rettere sakt.

Her i avisen mangler det ikke på debattlyst. Heldigvis. Og de fleste innlegg er både gode og lærerike. Men det undrer meg litt, at flyttingen av et relieff kan engagere hele kultureliten på Voss, når de og alle andre er larmende tause, når det her er snakk om en overordentlig viktig beslutning, om en etablering av en ny gondolbane, som vil få Voss til å fremstå som en klon mellom Kitzbuehl og Hemsedal.

Ekstrakten af dette, kan skæres ned til to ting: Det demokratiske underskudd overfor sakesløse grunneiere.

Og den topografiske katastrofe dette vil være for vestre Vangen.

Til slutt:

Jeg holder med de 11 huseierene av hele mitt hjerte, og det håper jeg også andre gjør - og sier fra.

Tenk hvis det var ditt hus, og din eiendom det handlet om, med gener og verdiforringelse forut.