- Ikkje gløym dei små grendene!

- Me må syta for utvikling i heile Voss kommune, meiner Voss Venstre.

Årsmøtefråsegn frå Voss Venstre:

Voss er inne i ei sterk utvikling. Voss Venstre er glad for dette, men samtidig bekymra over at svært mykje av merksemda og tiltaka er konsentrerte om Vangenområdet. Når Granvin no er på veg inn i kommunen, vil kommunen; kommunestyret og administrasjonen, på nytt blir utfordra i si prioritering mellom Vangen og dei andre delane av kommunen.

Dei mindre bygdesentruma og grendene er ein svært viktig del av Voss, for menneska som bur der og av det biletet tilreisande og innbyggjarar har av Voss. Voss må også i framtida vera vid!

Det inneber m.a. at kommunen må ha klare ambisjonar om å leggja til rette for å oppretthalda og vidareutvikla alle delar av kommunen.

Konkret inneber dette m.a. at dei nedlagde grendeskulane må stillast til disposisjon for grendene på ein økonomisk god måte. Alle må kunna ha tilbod om lokale for trim og møte på same vilkår som i sentrumsområdet!

Dei meir langsiktige planane for vidareutvikling må inkludera tiltak også i grendene. Jfr. m.a. at Vaksdal har engasjert eit konsulenttfirma for å trekkja opp moglege planar for Vaksdal og Stanghelle når ny bane og veg er på plass. Tilsvarande planar må koma for Bolstad og Evanger. Og det må leggjast til rette for vidare aktivitet og busetnad i Vossestrand og Raundalen.

Voss Venstre forventar at partia samlar seg om at den vidare utviklinga av Voss skal gjelda heile kommunen!