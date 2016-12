- Kjære avisa Hordaland

- Naturen banka på døra mi i går kveld og ba om hjelp. Eg slapp ho inn i stova mi og spurte kva som var i tankane hennar.

«Eg vil gjerne få ytra noko i avisa, men eg finn ikkje vegen til Hordaland, og eg er redd Hordaland ikkje veit heilt korleis dei skal få kontakt med meg.»

«Eg har fått med meg at det er mykje debatt i bygda; det er snakk om flaumvern, kraftutbyggjing, vegar og friluftsliv. Men kva med meg? Kraftutbyggjarane har fått redaksjonell omtale, friluftsfolka har fått litt, men redaksjonell omtale om vern om meg - naturen, har latt venta på seg.

Eg er redd vossingane og politikarane ikkje heilt har forstått kva varig vern og verneplanen betyr, ikkje berre for Voss, men for heile nasjonen. Kva betyr eigentleg varig - kan du koma med nokre synonym for varig?» Eg måtte tenkja litt. «Nokre synonym for varig er vel permanent, evig, tidlaus, vedvarande», svarte eg. «Kva med vern?» spurte så naturen. «Vern er freding, forsvar, beskyttelse», svarte eg.

«Og no skal eg fortelja deg kva eg skal vere permanent beskytta mot», sa naturen. «Det er deg. Det er mennesket. Eg skal bli beskytta mot at menneske byggjer meg ned, for mykje av meg er alt blitt bygd ned. Av dei 140 største vassdraga i Noreg er alt 2/3 påverka av kraftutbygging. Berre fire av dei 25 største sjøane er uregulert og av Noregs 20 høgaste fossar er 15 regulerte. Vernet er for å sikra at det finst urørte område som er på mine premiss, ikkje dine. For her kjem hemmelegheita min ven - eg klarar meg veldig fint utan deg, men du klarar deg ikkje utan meg ...»

«Det finst mykje god informasjon om verneplanen og kor viktig det er med naturmangfald, og medan dei er på saka er det flott om dei belyser at dette er ei nasjonal sak, då heile vernet om meg kan potensielt rakna». «Eg lovar», svarte eg før ho forsvann ut av huset mitt.