- Konkluderte ordføraren for raskt?

- Var konklusjonen trekt for lenge sidan og heile opplegget med å invitera forskjellige lag/organisasjonar berre eit narrespel?

Ser av «Hordaland» den 14. d.m. at ordføraren i Voss alt har konkludert når det gjeld flaumsenkingsaka og går for forslaget til VE/BKK. Eg må seia det er rask handsaming. Det er ikkje lenger tilbake enn torsdag den 12. d.m at det var ein stor og grundig presentasjon for kommunestyret frå forskjellige aktørar korleis dei meinte at flaumvernet på Voss skulle løysast. Eg var til stades på møtet og etter mitt syn kom det fram mange gode forslag, og vidare kva alvorlege konskvensar det kunne få dersom kommunen gjekk for kraftutbygging i Raundalselva. At ordføraren alt to dagar seinare har konkludert, verkar ikkje tillitsvekkande. Var konklusjonen trekt for lenge sidan og heile opplegget med å invitera forskjellige lag/organisasjonar berre eit narrespel? Det kan i alle fall ikkje ha vore tid i ettertid til ei seriøs handsaming i dette store temaet.

Ein er forsåvidt klar over at det er vanskeleg å gå mot opplegget frå VE/BKK/Norconsult sidan dei med sin «fagkunnskap» kan «skremma» med kva alvorlege konsekvensar det kan (skal?) få dersom ein ikkje gjer som dei seier. Dersom nokon tek til motmæle og hevdar at planane deira, i alle fall i første omgang, kan vera i meste laget, så har dei noko dei kallar «klimapåslag» i bakhånd og som ser ut til å stoppa all diskusjon. Klimapåslaget er då, etter det eg har fått inntrykk av, ein fasit for korleis klimaet vert i år 2100. For Voss er det snakk om eit påslag på 40 prosent og for Raundalen kanskje 60 prosent. Så det er ganske så detaljert sjølv om det er nokre år fram i tid. Eg er ikkje heilt sikker på kva klimapåslaget inneber, men gjev det uttrykk for auke i nedbør vert det vel knapt buande på Voss. For ikkje å snakka om Raundalen, her vil det vel regna kvar dag - kanskje to gonger kvar dag.

Eg vil elles tru at at prosentsatsen for år 2100 kan vera usikker og kan vel ikkje utan vidare leggjast til grunn for milliardinvesteringar i dag, men den som lever får sjå.

For all del, det må berre byggast tunnel frå Lønavatnet til Granvin, men det vert eit gigantprosjekt. Er litt usikker på tverrsnittet, men det må vera stort sidan fallet er så lite. Lengda vert i alle fall bortimot lengda til Lærdalstunnellen og då bortimot det doble av ei løysing med tunnel frå Lilandsosen til Evangervatnet + Evangervatnet til Bolstad.

Er det andre stader i landet dei gjer/har gjort noko liknande? Kvar skal steinmassane plasserast? Kan tunnellen utnyttast i turistformål?

Sidan flaumsenkingssaka no skal handsamast vidare i kommunen hadde eg tenkt å argumentera litt for bevaring av Raundalselva og at dei folkevalde ikkje må finna på å byta ut elva med eit hol til Granvin, men etter å ha vore tilstades på kommunestyremøtet den 12. d.m. og overhøyrt spørsmål/kommentarar/inntrykk ser eg på det som bortkasta. Intrykket mitt på møtet var at flaumsenkingsaka var avgjort i Voss kommune. Noko som - slik eg ser det - vart bekrefta av ordføraren i «Hordaland» på laurdag.

Likevel eit hjartesukk; Voss kommunestyre kan ikkje no i hui og hast avgjere noko som får konsekvensar for Voss i all framtid berre for at prosjektet skal koma med i det som vert kalla «grønne sertifikater» og ut frå - etter mitt syn - einsidige opplysningar frå utbyggjarar. Det er ansvarslaust! Vidare å prøva på å finansiera dette gigantprosjektet med Raundalselva er mange av oss som bur i Raundalen sterkt imot. Elva er verna og ifylgje reglane for tiltak i verna vassdrag må desse ha vesentleg flaumdempande effekt for å kunna gjennomførast. Prosjektet til VE/BKK med inntak av vatn på Reime og utslepp att på Bjørke har, i motsetnad til prosjektet til A. Bjørke, ingen flaumdempande effekt - kun kraftproduksjon, og å gje uttrykk for noko anna er forsøk på lureri. Prosjektet bør derfor i tilfelle det vert forsøkt gjennomført, prøvast rettsleg.