- Korleis få flaumvatnet frå Lønavatnet til Bjørke?

- Dette er for meg ei gåte.

«Hordaland» har 20. desember eit nytt oppslag om flaumsenkingstiltak m.m. i Voss. Denne gongen er det BKK og etter det eg forstår Voss Energi som står bak. Kort fortalt er opplegget slik eg forstår det at det skal satsast på flaumtunnel frå Granvinsfjorden til Bjørke og vidare med forlenging til Lønavatnet. Heile prosjektet vert svært dyrt, men det skal - i alle fall delvis - finansierast med å bygge ut Raundalselva til kraftproduksjon. At elva er varig verna ser ikkje ut til å skapa bekymring.

Tiltaket skal då føra til at Vangen er redda for all framtid og i tillegg skal Voss kommune få store inntekter i form av eigedomsskatt.

No er det vel eit problem prosjektet at inntaket på Bjørke, i alle fall det som Multiconsult har skissert, ligg på ca. kote 100 m, mens Lønavatnet då ifølge kartet til Statens kartverk har ein topp på kote 76.1 m, så korleis ein skal få vatnet frå Lønavatnet til Bjørke er for meg ei gåte. Med dei høgdeforskjellane som er her vert vel heller resultatet av tunnelen at Raundalselva kjem til å renne ut i Lønavatnet. Det kan kanskje ha ein viss flaumseinkande effekt, men vel på ein annan måte enn planlagt. På bakgrunn av at ein ikkje forstår opplegget kunne det vera greitt om det vart orientert om korleis dette er tenkt.

Når det elles gjeld dei store inntektene som Voss kommune skal få av eigedomsskatt på anlegga, så er vel det og usikkert. Kraftpengar er pengar som staten vil ha tak i. Ein kan berre visa til nye skattereglar som er innførde frå 01.01.2017 for kraftkommunar.