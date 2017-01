- Korleis kan dei unge læra om global oppvarming?

Me tenkjer dei yngre generasjonane burde få skikkeleg opplæring i det som truar verda vår mest i dag, skriv ungdomsskuleelevane.

Sjølv er me ganske engasjerte og interesserte i vårt kritiske, globale problem. Nemleg global oppvarming. Men me meiner det største problemet med global oppvarming og generelle klimaforandringar er kor få personar det faktisk finst som veit kva desse omgrepa betyr. Fleire personar hadde sikkert blitt inspirert til å snakka om og hjelpa til med desse sakene, eller engasjert seg på ein annan måte, hadde dei berre blitt informert meir om dei. Me tenkjer dei yngre generasjonane burde få skikkeleg opplæring i det som truar verda vår mest i dag. Men kva skal ein gjera for å få det til?

Etter ei lang undersøking i 2010 ved Yale Universitet i New Haven, Connecticut, fant Anthony Leiserowitz, Nicholas Smith og Jennifer R. Marlon ut at berre 57% av amerikanarar visste at jorda var påverka av drivhuseffekten. Rundt den same tida i 2010, då denne undersøkinga blei utført, var det rundt 309,3 millionar registrerte innbyggjarar i Amerika. Det betyr at, om statistikken var rett, så var det rundt 132.999.000 amerikanarar som ikkje visste at jorda var påverka av drivhuseffekten.

Me ser på dette som eit ganske stort problem. Men det kan løysast. Me meiner ein kan implementera timar i elevane sine skuledagar der ein kan diskutera og gå igjennom informasjon gjeldande global oppvarming og klimaforandringar, fordi det kan hjelpa born å komma med idéar om korleis ein kan førebyggja katastrofane global oppvarming kjem til å føra med seg.

Så, korleis skal ein fiksa dette problemet? Det er mange moglegheiter. Det er ikkje sikkert kva som blir den føretrekte måten å gjera dette på, men ein ting er sikkert, og det er at noko må gjerast. Om du vil bli med å hjelpa til med dette problemet, kom på ein debatt om global oppvarming.

Men hugs å skifta på timeplanen!