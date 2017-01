- Kraftverk og flaumtunell er ei varig løysing

- Dette gjer ein ikkje for å styrkja kommuneøkonomien, skriv ordførar Hans-Erik Ringkjøb om kraftverk og flaumsikring.

I laurdagsavisa gjorde eg til kjenne kva som er mitt syn i saka om flaumdemping og -førebygging i Vossavassdraget. Eg skal her utdjupa og visa grunnlaget for mi meining slik saka står i dag.

DENNE SAKA SKULLE me alle vore forutan. Dessverre er det slik at situasjonen i Vossavassdraget har endra seg radikalt. Klimaendringane har alt synt seg hjå oss, og analysane seier at det vert verre, langt verre. Det vil seia auka fare for store skadar ved flaum. Det er problemet me har fått i fanget.

Kommunestyret på Voss står overfor ei særs vanskeleg oppgåve. Svaret frå oss vil skuffa mange. Det er, som og argumentert for her i avisa, eit verdival. Kva set me øvst? Er det å gjera det ein kan for å sikra oss mot skadeflaum, eller er det å sikra framleis vern av eit unikt vassdrag? Begge alternativa har ein høg pris. Anten for dei som vert direkte råka av skadeflaum eller for den urørte naturen og alt den fører med seg.

SLIK EG VURDERER saka, fell eg ned på at eit flaumdempingsalternativ som fører vatn ut av vassdraget ved flaum gjev best flaumdemping med minst negative effektar. Gjer me dette oppstraums Vangsvatnet, vil tiltaket sikra flest mogleg mot flaum. Det vil vera ei varig løysing. Dersom me ser vekk frå økonomiske kostnader, vil den beste løysinga vera ein flaumtunell som både tek vatn frå Strandaelva og frå Raundalselva. Ei slik løysing vil truleg heller ikkje utfordra vernet av vassdraget. Innverknadane i høve laks og sjøaure vil vera minimale. Slik sett er flaumtunellen til BKK og Voss Energi mitt fyrsteval.

I etterkant av storflaumen i 2014 kontakta eg regjeringa ved Olje- og energiminister Tord Lien med spørsmål om ikkje Voss kunne bli pilot for eit prosjekt der me sette klimatilpassing i flaumutsette område på kartet. Me vart vist til NVE. Det var ikkje sett av ressursar til å sjå spesifikt på dette. Eg tenkte at dette var eit nytt politikkområde som trong heilt nye svar. Slik vart det ikkje. Difor engasjerte me i lag med NVE og Fylkesmann i Hordaland Multiconsult til å sjå på moglege flaumdempande tiltak i Vossavassdraget.

VIDARE HAR BÅDE STORTING og regjering gjeve oss svar i energimeldinga. Der seier dei at det kan vera mogleg å opna opp for konsesjonshandsaming av kraftverk i verna vassdrag dersom tiltaket har stor flaumdempande effekt og ikkje påverkar verneverdiane i nevneverdig grad. Dette er òg grunnen til liknande tiltak i Opovassdraget i Odda. Det har ikkje kome noko anna frå våre øvste sentrale myndigheiter.

Eit tiltak kunne vore eit nasjonalt klimatilpassingsfond lagd til NVE. Dette kunne ha finansiert sikringstiltak ved flaum. Situasjonen på Voss er slik sett heilt lik den i Odda. Heller ikkje i Odda må ein byggja kraftverk, det vil vera nok med ein flaumtunell ved flaum. Kraftverket er også der ein måte å finansiera tiltaket på.

Dermed er me fort der, som i svært mange andre saker, at det handlar om pengar. Ei varig og god løysing på flaumproblemet på Voss har ein kostnad på mellom ein og halvannan milliard. Som kommune kan me aldri finansiera dette. Her må andre trø til. Når det ikkje er kome signal om statleg finansiering, må me gjera det me kan for å skaffa midlar.

Ein måte å gjera det på er å utnytta kraftpotensialet i Raundalselva. Det er her mitt verdival kjem inn. Me kan ynskja ein flaumtunell utan kraftverk, men kraftproduksjon kan finansiera sikring av liv og helse.

DETTE GJER EIN IKKJE for å styrkja kommuneøkonomien. Her vil så godt som alle inntektene gå til å finansiera flaumtunellen. Anten det er kommunen, Voss Energi eller BKK som byggjer ut. Sist me drøfta Raundalselva stod ikkje flaumsikring på dagsorden. No er nok situasjonen at det vert lite att til utvikling av Raundalen.

Siste ord er ikkje sagt i denne viktige saka. Sjølv om saka er svært krevjande, meiner eg det er rett å synleggjera både utgangspunkt, standpunkt og argument. Då kan me få ein god og sakleg debatt fram mot kommunestyremøtet i februar, og me legg grunnlaget for eit godt vedtak.

Før den tid skal mitt parti handsama saka. Partiet sitt standpunkt, vert sjølvsagt mitt standpunkt. Deretter skal kommunestyret peika på vegen vidare, noko som eg lojalt vil følgja opp.