- Kva er viktigast? Ei elv med stor vassføring, eller liv og helse?

- Eg går for ei løysing der ein må få vekk vatn frå elva, skriv Anita Jordalen.

Det var eit interessant kommunestyremøte i kulturhuset på torsdag, ikkje stor debatt og drøftingar men mykje informasjon. Debatten kjem nok på møtet i februar. Alle ynskte vel flaumvern, men det var få som kom med løysingar og dei fleste snakka om kva som kunne gjerast frå Vangsvatnet og nedover, altså nedstraums. Men det er klart at det må gjerast noko oppstraums hvis det skal vera noko hjelp for Haugamoen og Vangen.

Filmen som Voss Energi/ BKK synte i starten var skremmande, der Haugamoen, Vangen, Evanger, Bolstad og Straume på Stamnes vert sterkt råka om ein flaum lignande den i oktober 2014 og med 30-40 % påslag skulle koma. Arnfinn Gjerdåker sa det var skremselspropaganda, korleis kan han seia det? Veit han meir enn fagfolka?

Det gjorde eit sterkt inntrykk der Dag Finne sa at han var ein av dei som kom til å drukna, det må vera fælt å bu der ei flaumstor elv er fare for liv og hus. Joar Wæhle sa at det fanst ein del plassar der det ikkje burde bu folk, vil det seia at Haugamoen, Flat-Vangen, Evanger, Bolstad og Straume burde fråflyttast? Korleis går det då med tilflyttinga?

Synnøve Kvamme meinte ein har god tid, ho snakka om 100 år, ja viss ein er 100 % sikker på det, då kan ein berre venta og overlata det til seinare generasjonar, men veit me kor tid neste storflaum kjem?

Me fekk vita kor viktig Raundalselva er for padlarane hjå Voss Active, svaret var vel at Strandaelva vart brukt 62 % og Raundalselva 38 %, i 2015 vart Raundalselva berre brukt 15 % av dei. Alle hugsar vel sommaren i fjor, det var mykje nedbør og elva var for stor, og eg trur faktisk at elva kunne vore brukt meir til padling hvis elva hadde vore regulert i fjor, då kunne dei fått passe med vatn. Og prognosane seier at det vil bli meir nedbør.

Det vart sagt mykje om samfunnsøkonomi. Alle øydeleggingane etter kvar flaum er i alle fall dyrt. Og skulle det fara liv, så kan det ikkje målast i pengar. Kan me få til godt nok flaumvern utan kraftverk? Dvs at staten betaler?

Me må i alle fall ta med oss at det ikkje er berre Voss og omegn som blir råka av flaumar.

Det er eit verdival. Er ei elv med stor vassføring viktigare enn folka? Viktigare enn liv og helse, husa, eigedommane, infrastrukturen i dei flaumutsatte områda?

Det ansvaret kan eg ikkje ta. Eg går for ei løysing der ein må få vekk vatn frå elva. Me ikkje er garantert at storsamfunnet vil betala flaumtunnel, og då må me oppheva vernet for å ha kraftverk, noko ein vil måtta med ein flaumtunnel som får vekk vatnet oppstraums, uansett. Og skal ein regulera elva, må raundølene få noko att, dei må få betre veg. Eg lurar på om storflaumen hadde komme før elva vart verna, hadde ho då vorte verna? Neppe. Og hadde me greidd å utvikla Raundalen hvis dei hadde fått betre veg før? Mest truleg.