- Kva mat fortener dei eldre på Voss?

- Ofte må ein lesa på plastikkembalasjen for å vita om det er fugl eller fisk som vert servert.

Nasjonalforeningen for folkehelsen Voss Demensforeining er ei interesseforeining for personar med demens og deira pårørande. Ifylgje folkehelselova skal kommunane arbeida med og for folkehelse. Næringsrik, sunn og god mat er eitt av punkta her. Me fylgjer difor saka om middagsmat for dei eldre på Voss med stor interesse.

Me som har nokon av våre buande på ein av sjukeheimane, er ikkje imponerte over den middagsmaten dei eldre får servert i dag. Ofte må ein lesa på plastikkembalasjen for å vita om det er fugl eller fisk som vert servert.

For den gruppa me representerer, veit me at mat og samver rundt matbordet er viktige element i kvardagen. Det er viktig for alle eldre med god, velsmakande, heimelaga middagsmat, slik dei har vore vane med. For personar med demens er måltida, anten ein bur heime eller på ein sjukeheim, med på å markera tida og gje dagen rytme.

Lukt av god middagsmat kan henta fram gode minne hjå mange. God matlukt kan òg hjelpa på matlysta. Me veit at mange eldre har dårleg matlyst, og får i seg for lite næring. Gode, ferske, kortreiste, nykokte poteter og grønsaker luktar veldig godt. Fisk skal lukta fisk og lammasteik skal lukta lam. På Voss er me stolte av mattradisjonane våre. Når vart det servert godt kokt røykjekjøt/vossakorv til middag på ein av sjukeheimane her? Eller ein god lapskaus-tallerken med ferske grønsaker kokte i kjøtkraft, med godt flatbrød til?

Synet er ein annan av sansane våre som kan hjelpa til med å henta fram minne og skapa gode samtalar. Det er viktig at fiskestykket på tallerken ser ut som fisk, og at svinesteika ser ut som svinesteik. Grønsaker, ei oransje gulrot, ein grøn brokkolibukett, er med og set farge på tallerken. I dag er ofte maten ei eller anna gryte som er gråbrun på farge.

Smak. Me trur at alle kjenner skilnad på nykokte grønsaker og grønsaker som er oppvarma. Gode vossapolitikar, kva føretrekkjer du? Synest du at den oppvarma kålrota frå i går smakar like godt som den nykokte? Kva med agurksalat som har vore frosen og tint? Me ser at det vert hevda at maten ikkje taper næring når han vert kjølt ned rett etter koking. Smaken er i alle høve forringa og me trur at ferske, nykokte grønsaker inneheld fleire gode vitaminar. Kva om gulrota faktisk smakar så godt at nokon ber om å få ei til? Hadde ikkje det vore fantastisk? Svinekotelettane er sjølvsagt steikte slik at alle, til og med dei med mindre sterke tenner, kan nyta smaken og slepp og «sputta» kjøtet ut i servietten.

Kva mat ynskjer me å verta serverte når me vert eldre? Målet i dag ar at alle skal få bu heime så lenge dei kan. Å få god og næringsrik middagsmat er viktig anten ein bur heime eller på ein sjukeheim. Næringsrik mat styrkjer kroppen og kan hjelpa til med å halda oss friske, slik at me kan bu lenger i heimen.

Me vonar at politikarane på Voss greier å sjå seg sjølve som eldre og pleietrengjande. Voss er ei bygd med stolte jordbrukstradisjonar, det stod m.a. i avisa Hordaland 16.02. at Voss bør verta ei «MATBYGD». Ei matbygd for kven? Middagsmåltidet kan verta dagens høgdepunkt for dei eldre dersom politikarane på Voss tek dei rette avgjerdene no. Takk til avisa Hordaland som har vist oss kva middagsmat dei eldre som bur i Granvin og i Aurland kan kosa seg med.