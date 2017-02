- Kvifor forverra skulekvardagen til elevane med brakker?

Iveren etter å få etablert barnehage på Kløve skule har øydelagt klasserom som kunne teke imot elevane, skriv Tormod Skiple.

Til kommunestyret, gratulera med tverrpolitisk semje i flaumsaka. Det trengst nok for å verta høyrd oppover. Så får me vona at det kollektive vitet har rett!

Når det er sagt, så forventar eg same semje om tre andre punkt som forpliktar noko meir.

Eg forstår at for å få plass til elevane på Palmafossen skule, skal det investerast i brakker til 5-6 millionar. Plasseringa av dei krev dispensasjon frå Vegvesenet. Den kjem nok etter ein del om og men. Men kvifor forringa skulekvardagen for elevane med brakker når ein har Kløve skule ståande klar til å ta imot t.d. fyrste og andre klasse? Eg kan ikkje forstå at i iveren etter å få etablert barnehage på Kløve skule, har greidd å øydeleggja fem klasserom og eit bibliotek. I tillegg har ein på Kløve skule gymnastikksal, garderobar, personalrom, m.m. Det må då òg vera plass til skule­klassar?

Om ein tenkte om att, ville ein ha nokre millionar som ein t.d. kunne brukt på å rusta opp den kommunale Kolvevegen. Skuleskyssen for borna austom Urdland går etter den vegen. Vegen er svingete, bratt, smal og med vekslande føre vinterstid, mest uframkomeleg. Det hadde vore fint med ei brei politisk semje for å få vølt vegen, og gjort skulevegen for barneborna mine litt tryggare.

Kommunepolitikarane sette ein effektiv stopp for den einaste moglegheita eg såg for å utbetra fylkesvegen i Raundalen. Eg skreiv i avisa Hordaland i 2011: «Skal me få gjort noko med vegen i Raundalen, må me betala han sjølve og det me har å betala med, er elva». Dette botnar ikkje i noko sterkt ynske om å gjera elva om til straum, men er eit resultat av å ha sete tett på utviklinga i Raundalen i førti år.

Det tredje ynsket då, er å få brei politisk semje om ut­betring av farlege vegstrekkjer i Rastalia og omlegging av vegen der han pløyer seg gjennom gardstuna. Det hadde vore fint om eit samla kommunestyre ville prioritert dette på topp overfor fylket, og de kunne sikkert få god draghjelp frå elvebrukarar, villcamparar, naturvernarar og sportsfiskarar. De vil sikkert òg få verdfull støtte frå grunneigarar som berre ser framtida for gardsbruket sitt som ferieplass. Veg må nok alle ha og dei stiller nok heilhjarta opp!