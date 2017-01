- Flaumvatn må ut av vassdraget ovanfor Vangsvatnet, og det om mogeleg før neste storflaum!

Trygve Refsdal har synt at han har stor tru på at skog og annan vegetasjon skal løysa store delar av flaumproblema her i distriktet. Me er sjølvsagt heilt samde om at skog og annan vegetasjon er med på å dempa flaum. Men konklusjonen han dreg av dette i høve til spørsmåla som no er brennaktuelle, vert heilt feil etter mitt syn.

Realiteten er at det i dei seinare hundreåra ikkje har vore meir skog og busker i lier og fjellområde enn det er no. Støls- og beitebruk i fjell og utmark har minka sterkt dei siste 70 åra. Refsdal kjenner vel også til skogreisingsplanen for Vestlandet som Stortinget vedtok i 1954. Eg hugsar spesielt ein sommar midt på 1960-talet. Me var då om lag 100 skuleungdomar som dagleg reiste med ekstratog, nokon til Skiple og nokon til Reime, for å planta skog. Berre på den sesongen vart det planta om lag 1 million gran i Raundalen. At det er mindre snø inne i ein granskog er også mi røynsle, men det er då ekstra store mengder i vegar, glenner og eventuelle hogstflater attmed. Det er potensiale for tilgroing i høgareliggjande område etter kvart som skoggrensa stig, men aukar dette like fort som storleik og frekvens på flaumane?

Spørsmåla er: Kvifor har ikkje skogane hindra flaumane i 2014 og 2015? Kva om det hadde, slik det ofte har vore på den årstida, kome ein halv meter snø eller meir i høgareliggjande område då uveret kom i slutten av okt. 2014?

Utover vinteren 2015 kom det enorme mengder snø, og NVE varsla flaum om våren då smeltinga var venta. Så vart det uvanleg kjøleg mai og juni, og flaumen vart unngått av di våren i fjellet kom ikkje skikkeleg før i juli. I førstninga av desember same år kom det eit uver frå vest, men det gjekk litt sør for oss og gjorde store skadar fleire stader i Rogaland. Berre eit par veker etterpå, 20. des. kom det ein ny flaum i Vossavassdraget, men denne stoppa i siste liten før det vart gjort nemnande skade. Me manglar ikkje åtvaringar, Trygve!

Det er vanskeleg å tru at Trygve Refsdal har vorte ein av dei som ikkje tek inn over seg at den storstila brenninga av fossilt karbon i vår tid fører til temperarur-auke og meir nedbør, sjølv om han kallar oss andre for flaum-fundamentalistar.

Alle teiknar vel brannforsikring for eigedomane sine, sjølv om ein ikkje er sikker på at det vil verta brann. Nye skadeflaumar vil koma, ein kan berre ikkje vita når. No må me ikkje falla i søvn att! Flaumvatn må ut av vassdraget ovanfor Vangsvatnet, og det om mogeleg før neste storflaum!