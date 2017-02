- Lat oss stogga med plastposar på Voss!

- Om ikkje me skulle gå føre og stogga - kven andre?

Det vil vera klokt å stogga med plastposar. Eg var på ein tur med hunden langs Vangsvatnet i dag, og det ligg skremmande mykje plast bortetter landet. Me veit no at plasten varer i altfor mange år. Eg meiner at me burde gå føre, og kutta ut plastposar hjå oss. Det er mange som ser til Voss, med dei flotte kvalitetane og aktivitetane me har her. Om ikkje me skulle gå føre og stogga - kven andre?