- Lat Raundalen leva!

- Om det vert utbygging i Raundalselva, er det viktig at Raundalen får noko att.

Har nokre tankar omkring denne planlagde flaumsenkinga og finansieringa av ho.

For å gå til kjernen i saka med ein gong, så er eg for vasskraftutbygging. Me treng meir fornybar energi. Kanskje ikkje på Voss om ein les litt i Hordaland, men rein energi er mykje bedre en fossil energi, i alle fall for resten av verda.

Sist gong det var tale om utbygging av Raundalselva, var eg heilt klart for. Denne gongen er eg usikker. Ordføraren uroar meg når han seier det vert lite att til utvikling av Raundalen.

Raundalsvegen har aldri vore prioritert av Voss kommune. No er dette ein fylkesveg, så det er fylket som løyver pengane. Men kommune prioriterer inn til fylket, og her er Raundalsvegen den vegen som har vore lengst på lista. Startar nedst, og rykkjer ofte framover heilt til kommunen trekkjer monopolkortet «Rykk tilbake til start». For no har me ein annan viktig veg. Sist var det Bordalsvegen. Eit godt prosjekt for bordølene som er gjennomført.

Nedlegging av skule og barnehage har me hatt. Kyrkja og kapellet støttar me med basar og innsamlingar. Siste på lista no er at kommunen har slutta med snøbrøytinga på «små»vegane i Raundalen. Skulle tatt seg ut om dette vart gjort i sentrum.

Raundølene er gode å ha når pila går andre vegen. Eigedomskatten vert betalt, men kva får me att for han? Det er viktigare for Raundalen å ha skikkeleg veg, enn eit stort badekar i sentrum. Om det vert utbygging av Raundalselva, anten med Bjørke eller VE/BKK sitt forsalg, er det viktig at Raundalen får noko att. Vil minna på at førre gong, vart det sett av 350 millionar til utvikling av Raundalen. 260 mill. gjekk til veg og resten i næringsfond og andre lokale tiltak. Raundølene forventar det samme no.

Så mitt finansieringsforslag vert å lata utbyggjar, grunneigar og fellestiltak i Raundalen dela inntektene. Så kan kommunen ta alle ekstra skatteinntekter og setja på fond for eit låneopptak som kan finansiera flaumsikringa.

Og skulle det vera for lite, så har de jo eigedomsskatten, eller de kan ta fram gamle planar å få konsesjonskraft.