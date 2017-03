- Me er redde, djupt såra og vonbrotne

- Me er redde for at fleire liv skal gå tapt langs veg- og jernbaneaksen mellom Bergen og Voss!

Me er redde for korleis dagens rasutsette veg og jernbane vil påverka næringsutviklinga i vår region! Me er såra og vonbrotne over at lovnadar frå ansvarlege politikarar om snarleg byggjestart no vert nedprioritert!

Aksjonærane i Vossaløysinga AS samla til generalforsamling 8. mars 2017 vil utrykkja sin store frustrasjon over regjeringa sitt framlegg til plassering av K5 i andre periode av komande Nasjonal Transportplan (NTP).

Ja, me er glade for at K5 er med i framlegget til NTP. Men oppstart tidlegast i 2024, er altfor seint!

Planlegginga av ny veg og bane er i gang og Vossaløysinga sitt krav er byggjestart i 2021. K5 handlar om rask og trygg veg og jernbane. K5 handlar om liv, helse og næringsutvikling. K5 handlar om nasjonal, regional og lokal samfunnsutvikling!

No må alle gode krefter lokalt, regionalt og nasjonalt samla seg om «kva som er viktigast» uavhengig av partifarge. Me må krevja at regjeringa prioriterer K5 fram til fyrste periode av komande NTP.

Me kan ikkje forstå at regjeringa har valt å setja til side svært klare prioriteringar frå Statens Vegvesen og Bane Nor. Fagetatane har pga. EU sitt tunnellsikkerheitsdirektiv tilrådd bundne midlar til E16 Arna - Stanghelle. Å utsetja utbygginga no vil føra til at eksisterande tunellar må oppgraderast med store kostnader og langvarige stengjeperiodar.

Liv og helse må prioriterast fram, noko anna er ikkje akseptabelt!

Me oppmodar alle til å til å ta del i det offentlege ordskiftet. Me ber dykk bruka dykkar demokratiske rettar til å påverka politiske parti til å lova oppstart av K5 innan 2021!

Vossaløysinga er klar til framleis kamp for snarast mogeleg byggjestart for K5!