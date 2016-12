- Det er minst risiko i flaumsenkingstiltaket som er minst kostbart.

Som det ser ut etter rapporten, er det sjølvsagt at vatnet må gå der vossenaturen er utforma slik som den er, og som me alle er så stolte av. Så er det opp til dei politiske partia å unngå å trø i gigantomani-fella der dynamitt og betongfestningar skal sleppast laus i naturen.

Me har alle eit ansvar for dei menneskelege feila for auka flaumar + kjennskap til 50- og 100-årsflaumar sjølv om ein bur på flat-Vangen, Seimsgrend, Evanger eller Bolstad. Med andre ord må ein framleis ha desse flaumane, men ei demping av dei verste utslaga må vera eit mål for kommunen.

Som rapporten legg opp til, er det best å ta ei varsam tilnærming til problema på grunn av den usikre løysinga med dei ulike alternativa. Derfor er det minst risiko med å prøva seg fram med det alternativet som er minst kostbart. Som mange har nemnt, kjem flaumane raskare etter tidlegare inngrep lenger oppe i vassdraget som etter mi meining er ein stor fordel. Derfor må ein gå vidare på denne effekten der raskare uttak av vatnet vert freista lagt opp til både for Vangsvatnet og Evangervatnet. Etter mi meining ligg den avgjerande løysinga i Lilandsosen med ein flaumvoll på Vossevangen. Dersom ei god løysing kjem i Lilandsosen, kan ein redusera høgda på flaumvollane i Prestegardsmoen, og dempa ulemper i dette området som er i alle si interesse.

Med ei terskelluke i Lilandsosen som ein kan opna og tappa ut to til tre meter av Vangsvatnet nokre dagar i april månad når snøsmeltinga tek til, og det same om hausten, vil ein opnå ein tidleg auke i vassføringa nedanfor som ikkje er til skade for nokon. I tillegg ein tunell på sørsida av terskelen der inntaket ligg så høgt at den verkar berre på høg flaum, og derfor unngår ein ei luke i den.

Kan ein unngå at denne tunellen vert for lang, kan ein få tilsvarande tunell frå Seimsosen til Storesteinen for ein rimelegare pris enn ein lang tunell her ville ført til, men truleg vil oppreinsing av elveløpet her verta det med minst kostnad.

Brua på Evanger som er trekt ut i elveløpet med brukaret som gjer at elveløpet vert smalare, må BKK ta ansvaret for med ein kort kanal bak brukaret som vil vera ei lite kostbar løysing.

Osen i Evangervatnet med ein kort eller lang tunell tilsvarande som i Lilandsosen i kombinasjon med ein terskel tilsvarande på Voss på lågpartia på Bolstad, må vera råd å gjennomføra utan å koma opp i dei utrulege konstnadene med dei andre alternativa, og rasering av naturen som dette vil føra til. Ein vil då unngå ulemper for filutslivet og laksestamma. Dette gjev ikkje kraftinntekter, men er suverent på anleggskostnad, og vil ta dei verste flaumtoppane. Det er eit paradoks at nybygde hus er plasserte trass i «betre viten» i områda med godkjenning av kommunen, men også huseigar har eit ansvar for dette, for alle kjenner historia med desse skadeflaumane.