- Me vil ha ein skuleplass for alle!

- Ein miljøvenleg kunstgrasbane er fint for dei som spelar fotball. Men er ein slik inngjerda fotballbane draumestaden for alle borna ved Brakanes skule?

I avisa Hordaland 23. desember kunne me lesa at idrettslaget i Ulvik vil ha kunstgrasbane på skuleplassen ved Brakanes skule. Dette kan høyrast ut som ei gladmelding. I alle fall for alle dei som spelar fotball. Idrettslaget skal finna ein miljøvenleg versjon av kunstgrasbana før dei set i gang. Igjen; ei gladmelding. Men, sjølv om miljøvenleg kunstgrasbane er fint for dei som spelar fotball, og for idrettsmiljøet i den vesla bygda vår, er ein slik inngjerda fotballbane draumestaden for alle borna ved Brakanes skule?

Born i dag nyttar cirka 2000 timar i skulegarden i løpet av dei ti åra dei går i grunnskulen. I tillegg er mange born med i skulefritidsordning, noko som tyder at dei brukar endå meir tid her. At borna våre skal ha ein skuleplass som byr opp til både trivsel og til aktivitet er difor særs viktig.

Professor i landskapsarkitektur ved Noregs Landbrukshøgskule, Kine Thorén, har utarbeidd fleire rapportar om utforming av skuleplassar. Thorèn meiner det bør vera ein minstestandard når det gjeld uteareal i skulegarden. Det bør òg leggjast vekt på korleis utearealet er utforma. Dei fleste skuleplassar i dag inneheld store asfalt- og grusflater, eller kanskje nettopp ein fotballbane.

Undersøkingar gjort på bestilling av Helse og sosialdepartementet syner oss at trivselen hjå skuleborna, kjem i den skulegarden der det er innslag av natur og der det er variasjon i uteområdet. Her er det mindre mobbing og meir fysisk aktivitet. Slike skuleplassar stimulerer til trivsel, til motivasjon og gjev næring for læring. Her er borna rolegare, dei er meir kreative i leiken sin, og dei har betre konsentrasjon.

Fotball er flott og inkluderande, og er god fysisk fostring. Sjølv om fotballbanen er draumestaden for mange, spelar ikkje alle fotball, og ein skuleplass har mange andre viktige funksjonar og bruksområde. Me treng å ha blikk for korleis me kan utforma skulegarden slik at den byr opp til leik for alle, for gutar og jenter, for born og for ungdom. Ja, og nokon gonger også for oss vaksne.

For skuleplassen i Ulvik vert nytta av både store og små. Av naboar og bygdafolk i alle aldrar, til ulike aktivitetar, både i skuletida og på ettermiddagane. Nokon spelar slåball på ein del av banen, medan andre spelar fotball. Andre øver seg på å sykla. På vinteren lagar kommunen skøytebane så ein kan freista stå på skøyter om ein torer. 17. mai er heile bygda på skuleplassen. Her er potetløp og sekkeløp. Her sel ein is, brus og pylser til folket. Skulemusikken spelar og ordføraren talar. Heile bygda er pynta til fest og det er her dei møtes. Mellom anna.

Me forstår ynskjet om ein kunstgrasbane. Men, me trur det vil verta ei dårleg løysing for skuleplassen og alle dei som brukar han, at nesten heile utearealet skal gjerdast inn og tileignast éin aktivitet. Skuleplassen vår har mange fleire viktige bruksområde. Som stad for leik, fysisk aktivitet, sosialt rom og allmenning. Kanskje skal me heller sjå på korleis me kan gjera den endå betre for alle desse ulike aktivitetane den skal romma?