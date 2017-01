- Meir kunnskap om flaumsenking, takk!

- Venstre meiner det er heilt nødvendig med meir avklaring før kommunestyret på Voss kan ta avgjerd.

Voss Venstre ser at det trengst flaumdempande tiltak. Men Venstre meiner det er heilt nødvendig med meir avklaring på mange punkt før kommunestyret på Voss kan ta avgjerd om kva tiltak som er best for å redusera flaumskadar og for vern av den verdfulle vassdragsnaturen vår:

. Konsekvensar for vasstand, biologisk mangfald, næringsliv (jordbruk, turisme m.m.) og vassdragsnatur i Raundalen, med tunell frå Reime til kraftverk i Bjørke eller Granvin.

. Konsekvensar av alternativ med 20 prosent påslag på mogleg 200-årsflom.

. Nærmare klargjering av alternativ som gjer det mogleg å halda oppe vern av Raundalselva. F.eks. flaumvollar, flaumtunell forbi Vangen, tiltak nedstraums Vangsvatnet i form av tunellar og lokale tiltak langs vassdraget.

. Kvalitetsikring av utgreiingar frå BKK/Voss Energi. (Kostnaden ved tiltaka med tunellar frå Raundalen + kraftverk + flaumtunell, ville - dersom statleg tiltak - utløyst krav om kvalitetssikring ved uavhengig instans.)

. Samla samfunnsøkonomisk vurdering. Jfr. m.a. informasjon lagt fram i møtet 12. januar av Voss naturvernlag v/Kåre Flatlandsmo - sjå òg Hordaland for torsdag 19., Voss Active v/ Frode Solbakk - sjå Hordaland 19. jan., Ekstremsportveko v/Joar Wæhle.

. Statleg finansiering av tiltak? Og korleis er fordeling av skatt mellom stat og kommune frå kraftverket på Bjørke rekna når kraftverket er sagt skal finansiera bygging av flaumtunnell Bjørke-Granvin?

Vidare må tiltak vurderast mot kva Voss kan forventa av NVE (planlegg NVE no elveførebyggingstiltak for Vangen?), premissane Stortinget la til grunn då det i 86 vedtok vern av Raundalselva, og konsekvensar/tiltak utanfor kommunegrensene; Straume/Vaksdal Granvin, Ulvik - bør vel drøftast med nabokommunane?

Dvs. at Venstre går inn for at kommunestyret i møtet 16. februar utset val av alternativ, men vedtek vidare klargjering og konsekvensar av ulike moglege flaumsenkingstiltak.