- No må me stå samla om ny veg!

- Me treng all den støtte me kan få for å få realisert K5, skriv Vidar Skeie i Vossaløysinga.

Vossaløysinga gjev definitivt ikkje opp arbeidet med å påverka regjeringa med støtteparti til endra Nasjonal Transportplan. Me er heller glade for at me har halde oppe arbeidet sidan 2015 i perioden der det såg greitt ut for K5. No treng me all den støtte me kan få, til å vera med ordførarane i kommunane Voss og Vaksdal for å få realisert K5 Arna-Stanghelle i fyrste omgang, og planlegging Stanghelle-Voss i neste.

Nasjonal Transportplan 2018-2029 har så langt vore prega av sirkus og show, sjølv når stortingsfleirtalet ikkje har høyrt på fagekspertise og kome med dårlege nyhende som med Ringeriksbanen/E16 og K5 Arna-Voss. Retorikken til regjeringa er at dei gjer noko, medan dei raud/grøne ikkje gjorde noko. No var rett nok Arna-Voss under planlegging, men dette er uvesentleg for oss no.

Det står respekt av Sveinung Riber som er på framsida av Bergensavisen i dag 8. mars, òg gjer opprør mot eige parti. Den tverrpolitiske samlinga for K5 Arna-Stanghelle har tilsynelatande vore stor, men no når framlegget til NTP`en kjem, er stortingsfleirtalet imot. Skuffelsen i eigne partilag lokalt er nok vel så stor som i andre parti.

No må me stå samla lokalt, og helst få med så mange bergensarar og vestlendingar som mogleg, me kan ikkje bli nedprioritert med den farlege ferdselsåra. Framlegget til Nasjonal Transportplan vert lagt fram før påske og vedtak vert gjort i midten av juni. Alle må syna engasjement for ny E16/Vossabane Arna-Voss. Kom an!