- No må Raundalsvegen prioriterast

- Dårleg vegstandard har vorte brukt til å lokka og trua folk til å vera positive til kraftutbygging.

Det har i seinare tid - og tidlegare - vore innlegg i «Hordaland» som mellom anna har teke opp Raundalsvegen og manglande opprusting/prioritering av denne. Raundalsvegen vert av ein nemnt som eit kapittel for seg sjølv og det kan ein vera samd i. Det er eit faktum at det ikkje har skjedd mykje med den i seinare tid.

Når det gjeld status til vegen har vel dei fleste fått med seg at Raundalsvegen er fylkesveg, og at eventuelt press for å få den betre må rettast til fylket, men at då Voss kommunen har ei viktig rolle i å prioritera opp vegen. Dette siste kan ein vera samd i har svikta i dei siste åra. Etter at dette med kraftutbygging kom opp på nytt, i 2010, har vegen vorte prioritert bort av kommunen. Opplegget verkar å vera slik at dårleg vegstandard skulle brukast av desse som gjekk inn for kraftutbygging, Voss kommune, saman med VE og BKK, til å lokka/trua folk til å vera positive til kraftutbygging - då skulle vegen verta så flott.

Senterpartiet har vel om lag programfesta at Raundalsvegen ikkje er aktuell for tiltak dersom det ikkje vert gjennomført kraftutbygging i Raundalselva. «Utan kraftutbygging, ingen betre veg i Raundalen», meiner eg å hugsa var omkvedet til både sentrale og lokale personar i partiet her på Voss. Så at Raundalsvegen har fått særbehandling av Voss kommune og spesielt då av Senterpartiet, er vel uomtvista. Ein har ikkje høyrt om tilsvarande opplegg - byggja ut elva før det kan verta brukande veg - når det gjeld for eksempel Bordalen, der det er både elv og fylkeskommunal veg og der det har skjedd mykje i seinare tid.

Nedprioritering av Raundalsvegen og den uheldige koplinga melom vegforbetring og kraftutbygging vart påklaga av underteikna i eit ope brev til ordføraren i april 2012, men eg fekk då ingen støtte frå personar som no ser ut til å bekymra seg for at Raundalsvegen er komen i bakleksa, då var det berre kraftutbygging - kraftutbygging ...

Ein får håpa - som fleire har påpeika - at Voss kommune no prioriterer Raundalsvegen. Er kommunen i tvil om dette er fornuftig politikk, vil eg oppfordra kommunen til å skaffa seg oversikt over kor mange frititids-/hytteeigedomar det er i dalen og kva dette gjev av inntekter/aktivitet.

Litt faktaopplysningar til slutt sidan det i fleire innlegg har det vore nemnt den dårlege utviklinga i Raundalen med nedlegging og bortfall av tenester.

Når det gjeld butikk, så kan ein ikkje sjå det er grunnlag for meir enn den eine som i dag er på Mjølfjell og vidare er grunnen til at skule/barnehage er nedlagt at det ikkje lenger er elevgrunnlag/mange nok born i dalen til dette - ein må vera litt realistisk.