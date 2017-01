- Om laks i Raundalselva

- Den viktigaste elvestrekninga for laks er frå brua på Bjørke til Palmafossen. Heile denne strekninga får kaldare vatn i sommarhalvåret med kraftverk enn utan.

Rådgjevande Biologar (RB) AS har laga rapporten Konsekvensar for fisk og ferskvassøkologi, med vekt på Vossolaksen (Rapport 1399 - 4. mars 2011) for BKK produksjon AS. I denne rapporten er fossen Sarpen ved Kløve rekna som øvre lakseførande strekning.

I høyringsuttalen frå Voss Energi og BKK til «Moglegheitsstudie for flaumdempande tiltak i Vossovassdraget» (20.12.2016), seier dei at kraftverket ikkje er til skade for laksen fordi kraftverket på Bjørke ligg over lakseførande strekning. Norconsult skriv òg det same i si utgreiing «varig flomvern i Vossovassdraget» (Norconsult 19.12.2016). Dette er feil. Lakseførande strekning er til Sarpen, som er ca. 2,5 km forbi kraftverket på Bjørke.

RB diskuterer og om Sarpen er øvre grense for laks. Denne fossen er ca. 4 meter høg, og stor laks kan hoppa opp fossar som er fire-fem meter, ifylgje RB. Eg meiner då at Vossolaksen som er kjend som storlaks, truleg kan etablera seg vidare til Bøfossen, som er neste hinder for laksen. Bøfossen er 4,4 km ovanfor Sarpen.

Dersom Bøfossen er siste stopp for lakseførande strekning, vert det ca. 7 km lakseførande elv mellom Bøfossen og Bjørke som får minstevassføring ved ein eventuell kraftverktunell her. Dette er ikkje i tråd med reglane for nasjonale laksevassdrag (Vosso kom med i 2007. Stortingsprop. 32 2006-2007). Sjølv om varig vern mot kraftutbygging i Vossavassdraget blir oppheva, er Vosso framleis eit nasjonalt laksevassdrag.

Vasstemperatur og vasskvalitet har hatt positiv utviking siste åra med tanke på laks, så alt ligg til rette for eit flott laksevassdrag heilt til Bøfossen ved Urdland.

RB skriv òg at Raundalselva har stor verdi på lakseførande elv med gode gyte- og oppvekststrekningar. Denne rapporten seier òg at med krafttunell frå Reime til Bjørke (kraftverksplan Raundalen 1) vert det lågare vasstemperatur nedstraums kraftverket. Dette er negativt for rekruttering av laks.

Den viktigaste elvestrekninga for laks er frå brua på Bjørke til Palmafossen. Heile denne strekninga får kaldare vatn i sommarhalvåret med kraftverk enn utan. Eg meiner òg at elva nedom eit elvekraftverk er utsett for brå stopp i vasstilførsel, og yngel er difor utsett for stranding.

Til slutt vil eg koma med eit ynskje til Voss Energi. Legg vekk planane om Raundalen 1 utbygginga som ligg i den lakseførande delen av Vossavassdraget. Rust opp Palmafossen kraftverk slik det vart gjeve løyve til i 2015. I denne saka kom Voss Energi fram til ei god løysing både for laks og kraftproduksjon. Med ny laksetrapp og sikker nedvandring for fisk forbi kraftverket i Palmafossen, kan me få utnytta heile potensialet i laksevassdraget.