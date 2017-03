- Reiselivsnasjonen Norge har mer å gå på

- Min jobb er å legge til rette for dette, skriv næringsminister Monica Mæland.

Fjoråret ble nok et rekordår for norsk reiselivsnæring. Stadig flere reiser til Hordaland.

Fredag la regjeringen frem en ny stortingsmelding om reiseliv. Meldingen ser på hva vi kan gjøre for at denne næringen skal utnytte sine vekstmuligheter og skape arbeidsplasser over hele landet.

Den gode nyheten er at det går veldig bra i norsk reiseliv. I snitt hadde vi en vekst på landsbasis på 10 prosent i utenlandske overnattinger i 2016.

Kjente attraksjoner som Bryggen i Bergen og Folgefonna sommerskisenter komplementeres av opplevelsestilbud som konserter på Troldhaugen og fjellturer til Trolltunga, noe som igjen bidrar til økt lokal verdiskaping og flere lokale arbeidsplasser.

Anerkjente tradisjonsbedrifter som Ullensvang Hotel, Solstrand Fjordhotel og Bekkjarvik gjestgiveri har klart å bli egne reisemål, og bedriften Fjord Tours AS har gjennom innovasjon og vektlegging av bærekraft klart å bli en av de mest lønnsomme reiselivsbedriftene i Norge.

RIK KULTUR. Norge har tatt en sterkere posisjon som reisemål i våre største markeder de siste årene. Vi kan skilte med storslått natur, spennende byer og en rik kultur. I tillegg til å friste turistene med fjord og fjell, har vi blitt flinkere til å selge norske byer, norske kultur og aktivitetsferie til de besøkende.

Men Norge som reiselivsnasjon har mer å gå på. Min jobb er å legge til rette for dette. Derfor ønsker regjeringen å gi hoteller og overnattingssteder lettelser i formuesskatten. Særlig i distriktene, hvor det kan være utfordrende å få til helårsdrift og inntjening hele året, vil en skattelette slå positivt ut.

Og reiselivsnæringen er særlig viktig for distriktene. Det sørger for hjørnesteinsbedrifter mange steder, og bidrar med viktige arbeidsplasser.

Reiselivet sysselsetter i dag 160.000 mennesker. I tillegg til å være en næring med mange unge ansatte, er det en positiv integreringsarena med rundt 40 prosent ansatte med utenlandsk bakgrunn.

BÆREKRAFTIG NÆRING. Det er nå 17 år siden sist det ble lagt frem en reiselivsmelding. Det har skjedd mye på 17 år. Ikke minst er vi blitt mer opptatt av et bærekraftig norsk reiseliv. Dette betyr særlig mye for et land som Norge, som profilerer seg på en ren og uberørt natur.

Bedrifter og destinasjoner som investerer i bærekraftige tiltak som miljømerking, gjør ikke bare en innsats for miljøet. De skaffer seg også et konkurransefortrinn i kampen om bevisste turister.

Jeg ser frem til å reise rundt i landet og presentere arbeidet vårt med reiselivsmeldingen. Veksten i reiselivet de siste årene er et fantastisk utgangspunkt for fremtiden.