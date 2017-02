- Skal ikkje me som bur i Raundalen få noko att?

- Er det ikkje rimeleg at ein del av pengane som kjem frå marknadsføring av Raundalen, vert brukt til utvikling i nettopp Raundalen?

Raundalen har lenge vorte gløymd og nedprioritert av både næringsliv. kommune og fylkeskommune. Butikken er nedlagd. skulen er nedlagd, like eins barnehagen, og vegen er eit kapittel for seg. Lite eller ingen ting er gjort sidan omlegginga ved Urdland, berre litt klatting her og der. Ja, ikkje vegskilt, ein gong, har kommunen klart å få på plass. Berre nummerskilt på husa, men ikkje kva vegen heiter der husa ligg. (Lurer på kva Trump ville ha kalla slikt!)

Men så kom flaumen. Og då vart Raundalen brått eit sentralt tema, særleg elva, sjølvsagt, men òg resten av dalen, som den naturperla den er. Utbygging eller ikkje, for og imot, rafting, rekreasjon, jakt og fiske, og laksen i Vosso. Skulle det bli utbygging med kraftverk for å sikra mot flaum på Vangen og nedafor, ville det ikkje bli noko til Raundalen, slo ordføraren fast i Hordaland. Og skulle det ikkje bli noko regulering av elva, slik det no ser ut at resultatet truleg blir, så er det heller ikkje nemnt noko om pengar til utvikling i dalen.

Så då er det kanskje tid forå sjå på noko av det som vart framhalde om kor viktig dalen og elva er for næringsliv og kommersielle interesser i det heile.

I BT-Magasinet for 28. januar er Frode Solbakk frå Voss Active sitert på at han «antyder eit årleg inntektstap for næringslivet på 46,5 millionar», om elva vert bygd ut.

I det samme magasinet er Joar Wæle frå Ekstremveko sitert på at «50 prosent av livsgrunnlaget for Veko blir borte dersom elva vert bygd ut».

Ole Kristan Skorve frå Voss Jeger og Fiskarlag er bekymra for den «truga Vossolaksen, vidgjeten for sin kvalitet og storleik».

Og Kåre Flatlandsmo frå Voss naturvernlag meiner at «inntektene frå naturbaserte aktivitetar over ein 80-årsperiode vil verta nesten 300 millionar høgare enn inntektene frå kraftproduksjon». Det finst òg andre referansar i samme lei.

Og då bør etter mitt skjønn konklusjonen vera: Når Raundalen er så viktig i maknadsføringa, at dei kommersielle aktørane ville få tap i 100-­millionarsklassen, dersom elva vart utbygd, så må dei følgjeleg også tena desse summane på marknadsføring av Raundalen. Men er det ikkje då rimeleg at ein del av desse pengane­, sei 10 prosent, blir brukt til utvikling i dalen? Sidan dalen vår er så avgjerande viktig, økonomisk sett, er det vel rimeleg at me får noko att?

Reknar med at aktørane ser det på samme måten, og tenkjer «dette er sanneleg sant og rimeleg» og dermed kjem med konstruktive idear om korleis det kan ordnast i praksis!

Optimistisk helsing!