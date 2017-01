- Eg saknar meir av skog- og skogbruksekspertisen i flaumdebatten.

Det var ei lise å lese Trygve Refsdal si avslutning i lesarinnlegget i Hordaland 19. januar. Han skriv: Her trengst meir kunnskap! Me har, til no, fått ein overdose frå ein ekspertelite med teknisk bakgrunn.

Tema flaumdebatten femner er vid, omfattande og utanfor mine fagområde, men naturen vedkjem oss alle. Eg saknar meir av skog- og skogbruksekspertisen i debatten. Kva politikk har styresmaktene, både lokalt og sentralt, når det gjeld fokus på skogen og den verdi den har for klimaet? Skogen som magasinering? Avskoging langs vassdraget? Kva med ny-planting? Svalande tre og skog for folk, flora og fauna?

«Gamle, gulnede og forglemete bøker og folianter kan stundom ha viktigere sannheter å betro sine lesere enn dem nutiden bringer tiltorvs.» Sitatet er henta frå boka «Skogen og Folket» av Christian Gierløff ( 1923).

Det er kome til mykje ny kunnskap om klima og miljø sidan boka til Gierløff vart ført i pennen i 1920-åra. Men eg har av og til tenkt at boka har mykje tankevekkjande stoff samla på 291 gulna sider, stoff som kanskje fleire kunne ha interesse av å lese.

I «Skogen og Folket» kan ein lese om skogen som meteorolog, skogen sin misjon og kor viktig den er for magasinering, for menneske, flora, fauna osv. Storofsen i Gudbrandsdalen og Glomma i år 1789 er også omtalt. I boka blir det også nemnt ingeniørane sin trong til å kanalisere, berre dei får pengar nok til rådighet. Ei bok med historisk informasjon og syn på skog og klima, klimaendringar og konsekvensar både lokalt, sentralt og globalt i eldre tid.

«Alene skogen har etslags styring på værets ville vetter. Skogen er etslags drott her på jordskorpen, enslags kapellmester i naturens store orkester. Menneskelig uforstand rev kapellmesteren vekk, og - alle julemerker og alle andre gamle merker tok snart og smått om senn til å slå feil, og den store uro tok landet i sin vold. Dette er, som det her står lite annet en løs påstand, en hypotese, men om den gode leser vil følge mig med nogen tålmodighet, skal jeg føre beviser nok, skriv Gierløff m.a. Og det er altså dette boka «Skogen og Folket» handlar om.

«Våre gamle norske forstmestere utforsket skogens vesen og viktighet og formet i klare ord de naturens lover vi måtte adlyde for seier, for å bestå. Destominde har vi hele tiden handlet stikk imot disse lover, og handler fremdeles stikk imot dem. ..Men slik er naturens lover: Øie for øye og tann for tann. Adlyder vi naturen, da tjener den oss. Ødelegger vi den, ødelegger den oss.» («Skogen og Folket» side 85.) Kanskje noko å tenkje over når det no er slikt hastverk med å få ingeniørane til å gripe inn i Vossavassdraget?

«Alt skulle eg gjort onnorleis», sa tidlegare heradsskogmeister Ingvald Trøen m.a i eit intervju eg hadde med han i Horda Tidend i januar 1987. Og det er det vel fleire av oss som av og til tenkjer i ettertid. Det er eit stort ansvar som kviler på dei folkevalde .

Kjelde: «Skogen og Folket» av Christian Gierløff. Forlagt av H. Aschehoug & Co (W. Nygaard), 3. opplag 1923.