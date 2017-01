- Slik reddar du verda

- Kvar dag tek du mange små val som påverkar framtida di. Det du kanskje ikkje tenkjer over, er at desse små vala påverkar alt framtidig liv på jorda også.

Me står ovanfor den største globale utfordringa nokon sinne. Me må bli meir miljøvenlege for å ta vare på planeten. Det er mange små ting du kan gjera for å vera meir miljøvenleg.

Her kjem nokre tips på små tiltak du kan gjera i dagleglivet som ikkje vil påverka deg drastisk:

Gå eller ta sykkelen til jobb, me brukar bilen altfor mykje. Om jobben/skulen er langt unna, er kanskje eit busskort eller ein elsykkel ei god investering.

Ta handlenett på butikken i staden for plastpose. Om me ikkje brukar mindre og kastar mindre plast, kjem det til å vera fleire tonn plast enn fisk i verdshava innan 2050. Det kostar deg så lite å kjøpa eit handlenett, og om alle gjer det, blir forskjellen stor.

Kjøtproduksjon står åleine for 18% av dei totale klimagass-utsleppa på verdsbasis. Storfe forureinar meir å produsera enn t.d kylling og svin. Kjøtfri mandag er blitt eit konsept i Noreg der ein skal halda måndagen kjøtfri. Sleng deg på trenden, det er mykje god mat som ikkje inneheld kjøt. Fisk er også eit godt alternativ for kjøt som også er godt for helsa.

Neste gong du ryddar i huset ditt, ikkje kast det du ikkje vil ha. Gje det til Fretex, då kan nokon andre kjøpa og ha glede av det. I Noreg er me svært godt vane, og kjøper heile tida nye ting me ikkje treng.

Det er fort å tenkja om slike små ting som dette, at dei ikkje påverkar miljøet. Det spelar jo inga rolle fordi det er jo berre eg som gjer det. Aldri tenk slik, alt er betre enn ingenting. Me må jo byrja ein plass, og dette kan vera ein god start. Så tenk over alle dei små tinga, dei er mykje viktigare enn du trur.