- Utgjer flaumane fare for liv og helse?

- Det er sjølvsagt trist at huset og inventar blir øydelagt. Men det meste av desse tinga går an å erstatta. Raserer ein Raundalselva, går ikkje den an å erstatta.

Anita Jordalen stiller spørsmålet kva er viktigast ei elv med stor vassføring, eller liv og helse.

Eg meiner ein bør vera realist, og då bør ein stilla seg spørsmålet: Vil det vera så stor fare for liv og helse? Vil ikkje folk ha tid til å evakuera? Liv og helse er ikkje det samme som materielle skadar. Det er sjølvsagt trist at huset og inventar blir øydelagt. Men det meste av desse tinga går an å erstatta. Raserer ein Raundalselva, går ikkje den an å erstatta. For ikkje å snakka om laksen, og ikkje minst omdømmet ... Eg meiner me har tid til å bruka nokre månader til å utgreia andre alternativ. Oppheving av vernet bør vera siste utveg.

At eit bumiljø endrar seg, skjer heile tida. Folk misser utsikt, dei blir utsett for støy. Får kanskje eit steinbrot i nabolaget, med den støyen og støvet det medfører. Og blir det for fælt, så flyttar dei, då finn dei seg ein ny plass å bu. Risiko er det overalt, enten det er rasfare på Bulken eller flaumfare nær vassdrag. Noko kan ein regulera, mens andre ting er eit val folk sjølve må ta. For det vil vera individuelle val, ein kan ikkje regulera redselen til folk.

Naturen er der, og ein kan avskaffa han heilt, eller finna seg i at det er ein viss risiko med han. Så får folk velja om dei vil leva med flaumfare eller rasfare. Misforstå meg ikkje, noko lyt ein gjera, men me kan ikkje eliminera faren 100 prosent. Men kanskje det kan vera nok å senka den betraktleg? Nok til at sentrum og Haugamoen ikkje vert oversvømd? Kanskje får ein nok effekt av å ta ut vatn nedstraums? Og det bør i allefall utgreiast skikkeleg, kanskje lyt ein tillegg gjera ting både på Seimsgrend og Evanger sentrum. Ein bør i alle fall få på plass skikkelege målingar i Evangervatnet. Kanskje flytta ein skule og eit samfunnshus? Det er i alle fall ting som bør vurderast.

Kvifor er ein sikker på at storsamfunnet ikkje vil hjelpa oss? Det burde vel vera i deira interesse å førebyggja, kjem skadeflaumane oftare lyt dei ut med pengar oftare. Og så er det veg i Raundalen, korleis skal den finansierast? På samme måte som vossabadet? Kor langt skal han gå? Skal han gå ut til eit eventuelt kraftverk, eller heilt til Mjølfjell? Det som uansett er sikkert, det er at ein lyt revurdera heile tankegangen rundt utbygging, og tilflytting til Voss. Sjølv om det inneber at ein lyt redusera antall nye vossingar. For om ein ikkje gjer det, hjelper det lite å rasera Raundalselva for så å snevra inn elv og vatn nedstraums i fortettingas navn med ein Kheops pyramide eller to.