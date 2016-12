- Vik kan framleis gå til Voss

- Like sikkert som at jula kjem er det tid for budsjettmøter kringom i kommunane. Slik også i Vik.

Om budsjett og økonomiplan for Vik kommune 2017.

Etter at Terrasaka går mot enden og ein skulle tru at det gjekk mot betre tider for kommuneøkonomien i Vik, opplever kommunen svikt i kraftinntektene våre på oppimot 15 mill kr årleg. Dette kjem på toppen av eit kommunalt driftsnivå som er langt over det som er berekraftig på sikt. At driftsnivået er for høgt, er ikkje ny kunnskap for kommunestyret.

Kommunestyret har ansvaret for at budsjettet og økonomiplanen vert vedteken i balanse. Eit budsjett og ein økonomiplan som ikkje balanserer utgifter og inntekter fører oss rett inn at på den same Robek-lista me vart friskmelde frå i vår. Då kom Fylkesmannen på besøk og spanderte kake og gode ord.

Skal Vik kommune koma i mål, må driftsnivået reduserast med opp imot 10-15 mill kr - kanskje meir. Det vil bety strukturendringar, gjennomgåande i heile drifta. Denne hausten har Norconsult utført eit arbeid på sektoren skule og oppvekst. Rapporten inneheld også deira framlegg til framtidig skulestruktur. Rapporten konkluderer med at kommunen kan spara inn frå 3 til 5.7 mill kroner - alt etter kva alternativ som vert valt. Dette er utfordringa kommunestyret må ta stilling til på nyåret. Alle alternativ medfører investeringar. Å halda fram som i dag med fem skular er ikkje noko alternativ. Det har me rett og slett ikkje økonomi til.

Det er heilt avgjerande at ein no tek naudsynte grep - uansett kor vanskeleg dei ymse alternativa måtte framstå. Reduksjon i tenestenivå er det siste ein lokalpolitikar vil vera med på. Men i vår situasjon likevel heilt påkreva. Det høge driftsnivået truar kommunen som velferdsutviklar. Det er dette saka eigentleg handlar om.

Eg trur at dette er berre starten. Kommunestyret sitt vedtak i juni om at kommunen skal stå åleine, vil kosta oss dyrt. Ser ein dei fire kommunane Aurland, Voss, Granvin og Vik under eitt ville ein ha spart administrasjonskostnader årleg på om lag 2900 kroner per innbyggjar. For Vik sin del ville dette utgjort oppunder 8 mill kroner. I avtalen som låg på bordet skulle vikjene også få behalda konsesjonsavgiftsfondet som er på 6,9 mill kr. Avtalen med Voss sa at midlane skulle forvaltast av eit lokalt kommunedelutval i «Gamle Vik Kommune». I tillegg kjem konsesjonskrafta desse kommunane ikkje klarar å gjera seg nytte av i dag - usikkert - men ca 30 mill kr inntekter til den nye kommunen. Vidare omstillingsmidlar frå regjeringa på 40 mill kr ( fire kommunar). Kommunane skulle i tillegg få behalda inndelingstilskotet i 15 år, før det vert trappa ned over fem år.

Det var dette ein takka nei til i juni. Berre fem av 17 representantar såg potensialet i den nye kommunen.

Eg er heilt overtydd om at ei samanslåing med Voss ville gjeve oss betre tenesteproduksjon i Vik.

Det må ikkje herska den minste tvil om at den økonomiske stoda i Vik er dramatisk.

For å illustrera dette kan ein gå ut frå aksepterte normtal som seier ein kommune med sunn drift har eit driftsoverskot 1.75 prosent. For Vik betyr det fem mill kr i overskot. I tillegg bør ein også ha eit disposisjonsfond på ca 14 mill kr. Då fyrst kunne kommunen klart seg åleine, slik kommunestyret vedtok.

Faktum er at for 2017, og åra framover, legg formannskapet opp til eit budsjett med driftsunderskot som vert balansert med bruk av fond. For 2017 er underskotet på -2.56 prosent. Det betyr i kroner, ei forverring på 12.4 mill kr i høve det ein forstår som berekraftig. For 2018 er tala -2,13 prosent og 11.1 mill kr, for 2019 -3,6 prosent og 13.7 mill og til sist i 2020 -3,67 prosent og 15,4 mill. Samla i planperioden over 52 mill kr. Kvar skal me finna desse innsparingane?

Inntektssida i budsjettet er sikkert strekt rikeleg - alt no.

66 prosent av innbyggjarane svara i folkerøystinga at dei ville sjå Vik halda fram som eigen kommune. Av den grunn treng Vik no - meir enn nokon gong før - politikarar som må våga å ta val som verkeleg set Vik i stand til også å klara seg åleine framover. Kommunestyret har 66 prosent av folket i ryggen. Å ikkje syna handlekraft i denne situasjonen vil berre føra oss ut i elende. Fonda våre vert brukt opp, og me sit om to-tre-fire år og må skjera til beinet, kanskje i beinet også (?) - samstundes som reservane våre har gått med til eit altfor høgt driftsnivå. Ein slik situasjon vil ingen takka oss for.

Når ein no ser utviklinga, så er det enno tid for kommunestyret til å gjera eit nytt vedtak om kommunesamanslåing med Voss, og samstundes ta del i reformprosessen. 31. desember 2016 er fristen. Politiske vedtak står til nye er fatta!

Vedtaka i fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland i regionreforma gjev også dette spørsmålet heilt ny aktualitet.