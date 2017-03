17 år er skremmande lenge!

Tysdag førre veke kl 13 vert eg henta på Voss tinghus av Einar Larsen, styreleiar i Vossaløysinga. Me skal til Bergen og Arna stasjon for å høyra statsministeren sin pressekonferanse om ny veg og bane mellom Voss og Arna.

Eg er oppstemt. Me pratar i bilen og konkluderer med at dette må vera noko stort. No kjem det me har venta på. Eg var i godlage og full av forventningar. Eg tenkte på feiring, flaggheising og klappsalvar.

Så kjem den eine etter den andre til Arna. Me helsar høfleg. Eg trur forventingane lyser ut or augo mine. Det er nærast som dagen eg gifta meg, smilet gjekk rundt. Men, så stakk det i meg, noko skurra. Ingen sa gratulerer med dagen. Blikka strålte ikkje av at her skulle dei fortelja den glade bodskap. Eg vart uroleg.

Så starta pressekonferansen og statsminister Erna Solberg sa alt me ville høyra om kor viktig veg og bane er. Om tryggleik, risiko, om konsekvensar for næringsliv og satsing på veg og bane og fare for liv og helse. Men undertonen var der, det låg eit atterhald i lufta. Det var ikkje glød og engasjement over det statsministeren sa! Så kom det: Oppstart i andre periode. Med enkel hovudrekning konkluderte eg med følgjande: Om 17 år, tidlegast, står ny veg og bane mellom Voss og Arna ferdig.

I ettertid har eg ikkje lagt skjul på at eg er skuffa. Frp har raskt vore ute og klaga på at eg driv med sutring og at eg burde vera glad. Eg er blitt klaga for å driva valkamp. Vel, slik dette var lagt opp var det vel definitivt valkamp frå Høgre og Frp si side. Det har ikkje eg kritisert. Men, noko god valkampsak vart det ikkje, det har eg kritisert. Så er det òg slik at om dette er valkamp frå mi side, så har eg drive valkamp kontinuerleg dei siste fem åra! Kamp derimot, det er eg klar for.

Frp forventar drahjelp frå meg som ordførar, at eg skal ropa hurra for det som er kome. Nei, Helge Andrè Njåstad, det er omvendt, me forventar drahjelp frå Høgre og Frp for å få prioritert dette prosjektet snarast råd. Og det same gjeld frå støttepartia KrF og V, og i sær vår eigen Terje Breivik. Det gjeld liv og helse. Ketil Solvik-Olsen seier at regjeringa er den beste venen me kan ha for å få ny veg. Flott det, me kan godt vera vener, men då må regjeringa levera. Stå fast på lovnadene!

Eg har sagt det før, og seier det på nytt, me må ha same ambisjonar som tidlegare. Lærdalstunellen vart vedteken i Stortinget i 1992 og ferdig i år 2000 - det er ambisjonsnivået me burde ha for veg og bane mellom Voss og Arna!

Alt maset no om partipolitikk og val er berre sprøyt, det er ei avsporing eg ikkje vil vera med på. Her må me samlast om det som dette handlar om, og det handlar om at me har inga tid å mista. Kronargumentet for at me skal godta å venta er at prosjektet ikkje har vore inne i tidlegare Nasjonale transportplanar (NTP). Det er rett. Ved førre rullering vart Konseptvalutgreiinga tinga, og den må gjennomførast før nye prosjekt finn sin plass i NTP. Dette veit regjeringa og støttepartia.

Det spesielle med dette prosjektet er at det er blitt sett på som eit hasteprosjekt og politisk har det vore høge ambisjonar. Alle æra til regjeringa for det. Men strengt tatt må me kunna samanlikna prosjektet med ein akutt alvorleg situasjon. Er det akutt, blir 17 år skremmande lenge. Her er det akutt fare for ras, akutt fare for alvorlege ulykker. Då vert ikkje 17 år berre skremmande lenge, det vert ei heil æve!