Slik får du ein glad kropp

- Kroppen din er ditt tempel, skriv fysioterapeut Gunn Marit Bergstrøm.

Verdens helseorganisasjon WHO som vart etablert i 1948 har definert helse som «Ein tilstand av fullkome kroppsleg, sjeleleg og sosialt velvere og ikkje berre fråvere av sjukdom».

Dette er ein veldig brei definisjon­ og WHO skriv sjølv at «mange meiner denne definisjonen fungerer dårleg fordi den er uoppnåeleg».

Professor Peter F. Hjort seier det slik: «God helse har den som har evne og kapasitet til å mestre­ og tilpasse seg livets uungåelige vanskeligheter og hverdagens krav».

KVA ER SÅ HELSE? Ut frå definisjonane, kan me lesa at helse heng saman med fleire andre faktorar. Kva definisjon me vel å bruka kan difor variera.

Mange er nøgde med helsa trass i at dei har gått gjennom alvorlege og plagsame lidingar. Undersøkingar viser at ein stor del av folket har vore kronisk sjuke utan å vera misnøgde med helsa.

God helse avheng av mange faktorar som alder, miljø og personlegdom. Og helse vert opplevd ulikt frå person til person. To personar med same skade/sjukdom opplever det heilt ulikt. Den eine kan tilpassa seg, finna løysingar og opplever meistring, medan den andre opplever at sjukdom/skade set avgrensingar i kvardagen. Det viser seg ofte at å oppleva å ha god helse har stor samanheng med å oppleva meistring i kvardagen.

Opplevinga vil også vera avhengig av miljøet rundt oss og dei krava miljøet set. Ein som bur i 6. etasje vil oppleva eit stivt kne annleis enn ein som bur i 1., og ein toppidrettsutøvar vil ha andre krav til korleis kroppen skal fungera enn ein som arbeider på kontor.

EIN GLAD KROPP: Ser ein vekk frå alle definisjonar, endar me opp med ei subjektiv forståing av kva god helse er.

Me kan spørja ti ulike personar som vil ha ulik oppfatning av om dei har god helse eller ikkje. Og det treng ikkje vera den som er blitt testa med dårlegast kondisjon og styrke som opplever at han/ho har dårlegast helse.

Som fysioterapeut innan trening og gruppedynamikk ser eg kva trening gjer med den einskilde personen både fysisk, psykisk og sosialt.

Me veit at trening aukar blodsirkulasjonen, hjartefrekvensen, styrkjer senar, muskulatur og skjelett. I tilegg gjer det godt for den mentale biten ved at me utløyser hormon, som endorfin som er kroppen sitt eige lukke­hormon. Dersom me trenar i samspel med andre får me òg gleda av samvær og opplevinga av meistring og tilhøyre.

I tillegg til å vera i fysisk god form skal ein ikkje kimsa av den psykiske biten av kva god helse er. S. Freud, Einar Kringlen og Marie Jahoda har poengtert kor viktig det er å ha det godt med seg sjølv, ha gode relasjoner til andre menneske, kunne utnytta sine ressursar og meistra eige liv for å ha ei god psykisk helse.

Fleire studiar viser kva nordmenn sjølv meiner er viktig for god psyksisk helse. Her skårar deltaking i arbeidslivet, samvær med familie og vener og gode og nære relasjonar høgt.

Mennesket er eit sosialt vesen. Dei færraste ynskjer eit liv i einsemd utan vener, familie og andre menneske å stå nær. I våre relasjonar får me stadfesta kven me er, at me betyr noko og kan få oppleva fellesskap.

Poenget mitt med å setja søkeljoset på fysisk og psykisk helse er sjølvsagt at desse heng nøye saman. Når depresjon står øvst på lista over kva flest nordmenn er sjukmelde av, så hjelper det ikkje at me spring livet av oss ute i skogen eller trenar fram sixpacken på treningsenter. Det må vera ein heilskap der heile mennesket vert sett under eitt.

Dersom du skårar høgt på oksygen- og styrketestar, har du eit hjarte- og muskelapparat som er godt trent. Men om du ikkje trivst med tilværet, har det vondt inni deg og kjenner deg åleine, vil eg tru at du ikkje opplever at dette er ein optimal helsetilstand.

EG ER OPPTREKEN AV EIN GLAD kropp. Med det meiner eg ein kropp som fungerer slik at du i kvardagen kan gjera det du ynskjer og kjenna glede og meistring undervegs. Alle veit at kvardagen har sine oppturar og nedturar, men at ein på det generelle­ plan skal oppleva meistring, glede, fellesskap, tilhøyre og at ein betyr noko. At ein betyr noko både for seg sjølv, men også for andre.

Trass i sjukdom og skadar, kan ein oppleva å ha ein glad kropp. Ein må då få tilpassa og til­rettelagt trening og omgjevnader slik at det vert mogeleg å få dette til på sine premissar, slik at ein opplever meistring ut frå sitt nivå.

Eg er så heldig å få trena med menneske i alle aldrar - og ser at trening gjev glede, skaper fellesskap­, samhald og latter uavhengig av alder og helsetilstand. Men me må leggja opp treninga etter kvar sine nivå.

Nokre plassar opplever ein meistring om ein gjer rørsler sitjande på stol. Andre plassar må sveitten sila og pulsen vera høg før ein er nøgd.

KVA KOSTHALDET GJER med oss, er ein annan ting som påverkar oss meir og meir, og som er eit omdiskutert og kjenslemessig tema. Folkehelserapporten (FHR 2016) seier at me døyr for tidleg og lir av unødvendig sjukdom - og at maten har skulda­. Mange veit ikkje kva konsekvensar kosthaldet har for helsa.

Industrien med bearbeidd mat er eit stort forretningsområde, og er kynisk krydra med salt, sukker og tomme kaloriar, ifylgje rapporten. Folk får mellom anna ikkje vita at det naturlege feittet er naudsynleg for kroppen­, og at det er viktig med rett forhold mellom omega 3 og omega 6.

Mange vert feilernærte då maten ikkje innheld nok næringsstoff eller ein får i seg for einsidig kost. Mange veit ikkje kva maten innheld då det meste ein et er ferdigfabrikkert Mange meiner dette kan vere bakgrunnen for aukande overvekt og livstilssjukdommar, tillegg til muskel- og skjelettplager.

Eg vil minna deg på at kroppen din er ditt tempel. Dersom du ikkje tek vare på helsa di i dag, får det konsekvensar på eit seinare tidpunkt.

Ein skal ikkje verta fanatisk korkje i den eine eller andre enden. Men eg vil ropa eit høgt varsku over signala me får i dag med eit folk med aukande overvekt, livstilssjukdomar og psykiske plager.

Me vert òg eit meir og meir stillesitjande folkeslag, me et meir og meir fastfood og borna våre tek til å få stressrelaterte plager ned i ung alder.

Mange opplever at når dei tek tak i kosthaldet sitt, endrar vanar, byrjar å trena og spela på lag med kroppen sin, får dei ein ny kvardag. Ved å lytta til kroppen og kva signal han gjev, og gjera endringar i forhold til dette, kan ein førebyggja mange plager.

Mange med høgt blodtrykk og diabetes 2 har fått det betre og kan redusera medisinen når dei får tilpassa kosthaldet sitt og byrjar å trena. Det same gjeld ved muskel/skjelettplager.

KVA SKAL SÅ TIL for at me skal få ein glad kropp?

Eg vågar å påstå at om me vert flinkare til å lytta til signala kroppen gjev oss, vil me kunna gjera raskare korrigeringar enn om me me held fram i same tempo som før, et den same maten, puttar i oss like mykje sukker, drikk like mykje alkolhol, er like stillesitjande osb. Når kroppen gjev deg signal om at han ikkje er nøgd, om det er med aukande smerter, overvekt, auka BT, diabetes 2, mistrivnad osb., så er det ditt ansvar å ta tak i livet ditt og gjera endringane som er naudsynte.

Legemiddelindustrien tener gode pengar på at me ikkje gidd å førebyggja helseplager, men heller prøver å reparera etter at skaden har skjedd. Misforstå meg rett - eg er svært glad for at det finst medisinar som nyttar når sjukdom/skade fyrst er ute, men me kan førebyggja ein del plager om me vil.

Reduser din stressande kvardag, ta deg tid til ein pustepause, et næringsrik mat, finn ein aktivitet som du likar som får opp hjartepumpa og får kroppen til å sveitta. Dette er med å løysa ut endorfin som er kroppens eige lukkehormon.

Gjer du det i lag med ein ven eller med ei gruppe, får du også kjensle av tilhøyre og fellesskap.

Hugs at DU er 100 prosent ansvarleg for DIN kropp.

ME HAR ALLE våre utfordringar og nokon får større utfordingar med helsa enn andre. Men korleis me handterer situasjonen og utfordringane våre, er eit val. Me kan bruka 100 bortforklaringar og skulda på alle andre, eller me kan handla og løysa utfordringane etter kvart som dei kjem.

Er du vorten sjuk eller skadd, så søk hjelp, løys oppgåver og gjer det beste ut av situasjonen. Kanskje situasjonen etter kvart også kan læra deg noko.

Ta vare på DIN kropp - gjer gode val og ta ansvar.

Lukke til!