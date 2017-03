Beklagar bråk i lesesalen på kulturhuset

- Me på biblioteket er heller ikkje nøgde med denne situasjonen, skriv biblioteksjef Inger Karen Dyrnesli.

Me beklagar at studentar på Voss opplever det vanskeleg å bruka lesesalen på grunn av støy/ bråk. Me på biblioteket er heller ikkje nøgde med denne situasjonen. Det kjem til å bli betre når musikklina på gymnaset flytter til nye lokale tidleg i april. Då blir det ikkje lenger musikkundervisning på studierommet. Dei siste to åra har musikklina leigd lokale i kulturhuset. For å få romkabalen til å gå opp, måtte studierommet takast i bruk til undervisning.

Det heng no oppe plakatar om at det er stillesone på lesehemsen utanfor lesesalen. Biblioteket vil også ta problemet opp med dei andre avdelingane i huset. Måten kulturhuset er bygd på, gjer at det dessverre blir ein del problem med støy i biblioteket.

Biblioteket ynskjer å ha eit godt tilbod til studentar og har difor både lesesal og grupperom. Me lånar også inn studielitteratur frå andre bibliotek på førespurnad.