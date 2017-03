Betre veg - men når?

- Det vart ikkje nokon julepakke på Voss i den nye nasjonale transportplanen.

Men det burde vera ei mulegheit for framskunding av vegprosjektet Voss-Bergen. Den planlagde tunnelen i Nærøydalen kan setjast på vent og midlane overførast til Voss-Bergen.

Det raset som har gått eit par gonger i løpet av dei siste 10 åra i Nærøydalen er 35-40 meter breidt og består av grus og andre lausmassar. Dette problemet klarar Vegvesenet å takla utan å byggja ein tunnel på 5 km. So er tunnelane under Stalheim ifølgje eit EU-direktiv for bratte. Dette bør ikkje vega tungt. Me har som kjent stemt nei til EU to gonger.

Trafikantane på E16 vil opplagt føretrekkja å tapa to minutt bak ein trailer i desse tunnelane framfor å stå fast i timevis mellom Voss og Bergen.