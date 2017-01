D-dagen for laksestamma

- Sei nei til naturvandalisme og ja til livet i elva. Laksestamma tåler ikkje eit nederlag til.

12. janur 2017 vert flaumsaka drøfta i kommunestyret der løysinga kan verta katastrofal for den storvaksne nordatlantiske laksestamma, dersom flaum­tunellar til Hardanger vert resultatet, og med kraftverk i desse, vil resultatet verta totalt.

Denne laksestamma og andre vestnorske villaksstammer vart nesten utrydda då ca 30 års drivgangfiske i havet vart praktisert frå 60-åra til slutten av 80-åra med miljøverndepartementet si velsigning og i den perioden med venstresida i Arbeidarpartiet som hadde hovud­ansvaret. I vektskåla låg på eine sida villaksstammene og i andre skåla låg styret i Norges fiskarlag og omsynet til deira medlemer si innkome, og laksen tapte.

Det same kan ein seia om kraftutbygging i stort sett same tidspunktet. Til slutt rakna det heilt, og det vart totalt forbod mot fiske, men for seint.

Som me veit ligg laksestammene i miljødepartementet, nettopp for å ta ekstra omsyn til ein verdfull fiskeart. Miljødepartementet let dette skura, og med sterke fiskeriministrar og svake miljøministrar gjekk miljøkatastrofen sin gang.

Alt i midten av 80-åra såg ein resultatet av den ukontrollerte oppdrettsnæringa der lakselusvekst drepte utvandrande smolt, og dette har auka kvart år sidan. Venstresida sin medisin­ hjå Fylkesmannen var totalfreding, med resultat at stamma vart genetisk utvatna, og angrep på den private eigedomsretten der elveeigarane sine rettar skulle vengjeklyppast. Ein utruleg kortsiktig og naiv framgangsmåte som har prova sin totale kollaps.

No ligg restane av denne verdfulle laksestamma i vossa­politikarane si hand der laksen atter ligg i vektskåla, men no for fyrste gong i fellesskap med friluftslivet og turist­næringa, motsett ligg flaumskadar på flat-Vangen, for å seia det kort. Kraftsosialistane i Arbeidar­partiet kasta hansken over denne kraftpolitikken for nokre år sidan og sa at nok er nok, men den noverande regjeringa tek stafettpinnen vidare og ser ut til å ha som mål å leggja dei siste naturperlene i røyr, og som på sikt skal gje penga i statskassa, truleg for seinare å gje skattelette til dei styrtrike, og ikkje i kommunekassa, som mange trur.

I tillegg vil Voss kommune få ei gjeld tilsvaande fleire kulturhus som det vil ta ein generasjon å nedbeala og eigedomsskatt i megaklassen som resultat for oss alle. For den vanlege mann og industri vert det dyrare straum, også då dette skal vera eksportvare som vert frakta med sjøkablar. Me ser no ein turistinvasjon til landet vårt med auke på 10 prosent, og Tromsø med 46 prosent, og dette med endå sterkare utsikter­. Dette er vel noko som me på Voss ikkje må undervurdera, og eg trur neppe Tromsø vil ta ein del av sin natur og lata den gå i avfallskverna som sterke krefter på Voss vil. Det er som å saga over greina ein sjølv sit på.

Oppstraums Langebrua ser ein atter kommunal flause med for lågtliggjande bustad­bygging, men den strekkja er trass alt ikkje så lang, og bør kunna sikrast.

Dersom vossapolitikarane vrakar laksestamma og resultatet vert som me fryktar, kan kommunen koma i årleg erstatningsansvar overfor elveeigarar og deira grunnlovsrett til laksen som no vert borte, og ikkje minst turismen som kommune får svekka skatteinntekter frå, og som hindrar ringverknader i nærmiljøet i dei svakaste områda i kommunen, og som derfor må vera med i reknestykket.

Dersom ein skal fylgja den noverande­ regjeringa sin retorikk­ der ein fyrst skal ta miljøet­ alvorleg frå år 2030, så vil Raundalselva vera ferdig utbygd med tunellar til Hardanger, og då vil laksestamma vera borte. Då sit me att med to badebasseng, eitt over og eitt nedanfor sundet som resultat, og eit fattigare vossasamfunn som dei som kjem etter oss vil ha lita forståing for.

Ja, det skulle vore ulvestamma dette gjaldt, då hadde regjeringa­ sett foten ned.

Til slutt politikarar på Voss: Sei nei til naturvandalisme og ja til livet i elva. Laksestamma tåler ikkje eit nederlag til.