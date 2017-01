«Der ingen skulle tru at nokon kunne bu?»

«Det finst plasser det ikkje burde bu folk». «Vil det vera så stor fare for liv og helse?», «Det er sjølvsagt trist at huset og inventar blir øydelagt». Det er vanskeleg å tru at desse setningane i frå lesarbreva i det siste er prega av særleg grundig refleksjon. Kanskje er det berre kunnskapslaus ytring eller manglande empati. Uansett er det respektlaust for dei som har vorte råka, og kjem til å verta råka att - av neste storflaum.

Kva skal ein tenkja, den som bur og har virke langs Strandaelva, Haugamoen, Lekvemoen, Vossevangen, vidare langs elva frå Vangsvatnet til Evanger og Bolstad og jamvel heilt til Stamnes; i kor stor grad verdset dei folkevalde oss og våre verdiar? Alle partar må ta inn over seg at dette er eit verdival. Debatten må fanga opp at det gjeld å finna ein balanse, og at særinteresser ikkje kan flaggast åleine.

Fleire har i lesarbrev sett fram tvil om konsulentrapportar og uttalar frå klimaforskarar. Konsulentrapportane må validerast. Kan NVE involverast i dette? Eventuelt andre?

Me har alle sett, og mange har kjent, på konsekvensane av dei siste store flaumane. Flaum er reelt. Alt flaumvatnet i Vossavassdraget har passert oss i vest og valda stor skade. Me er bekymra for korleis det vil gå når neste storflaum kjem.

Kjære folkevalde, me set vår lit til at de tek ansvar, òg for oss som bur og ferdast dagleg langs vassdraget. At de set samfunnsinteresser og omsyn til lokalmiljø, framføre særinteresser.

Vatnet må ut av vassdraget, og det må skje ovanfor Langabrua.

Flaumvern er og forblir eit verdival, og kanskje den største saka i kommunen si historie.