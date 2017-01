Dette meiner Voss Active om flaumsaka

- Me er imot å gjera store naturinngrep for å finansiera utfordringar samfunnet har.

Voss Active AS er selskapet som organiserer raftingturane i Vossavassdraget. Mykje har vorte sagt og skrive om denne aktiviteten i ulike media. Her er vårt syn på saka.

VI ER LIKE opptekne av flaumvern som alle andre. Noko må gjerast for å verne busetnad og infrastruktur mot aukande flaumfare. Vi opplevde sjølv store skadar på eigedomen vår i Skulestadmo i 2014 og har stor medkjensle med alle som opplevde den dramatiske flaumen og som fryktar nye store flaumar.

Dersom det er slik at det beste flaumvernet er tunell frå Bjørke til Granvin, så er vi også for ei slik løysing. Men vi er ikkje for at eit kraftverk skal byggjast i Raundalen for å finansiere flaumtunellen.

1) Vi er imot å gjere store naturinngrep for å finansiere utfordringar samfunnet har, om det er helsesektoren, undervisning, samferdsel eller som i dette tilfellet flaumvern. Raundalselva er varig verna nettopp for å stå imot dei økonomiske motiva ein kommune måtte ha.

2) Vernestatusen er pålagt av staten, difor er det ikkje urimeleg å tenke at staten også må ta ansvar og kompensere for dei økonomiske konsekvensane ein vernestatus kan ha for ein kommune.

RAFTING OG VASSFØRING: Diagrammet syner midddelverdi for vassføring 1984-2008 og føreslått kraftverk med minstevassføring på 6,5 m3/s. Svart strek syner vassføring som er høveleg for rafting, raud strek anten for mykje eller for lite vatn. Det blir ut frå middelverdi ikkje mogleg å rafte på Voss etter juli.DIAGRAM: FRODE SOLBAKK

3) Vertskommunane har fått større fokus på dei negative konsekvensane ved kraftutbygging, og syner her mellom anna til LVK (Landssamanslutninga av vasskraftkommunar) sitt seminar førre veke om revisjon av konsesjonsvilkår. Miljøinngrepa påverkar friluftslivet, fisk og biologisk mangfald, samt reduserer grunnlaget for lokal næringsutvikling som for eksempel naturbasert reiseliv.

Kraftverk i Raundalen vil vere eit omfattande naturinngrep med store miljømessige konsekvensar, og løysinga må vurderast i lys av at ein no har langt større fokus på å bevare natur og miljø enn tidlegare. Voss kommune vil bryte med denne utviklinga om ein føreslår kraftverk i Raundalen.

4) Vi er, i eit reint økonomisk perspektiv, skeptisk til påstanden om at eit kraftverk i Raundalen kan finansiere ein flaumtunell til 1-1,5 milliard kr. Kraftverket vil åleine koste minst 1,2 milliard og berre delar av overskotet kan gå direkte til finansiering. Bruttoinntektene er rekna til 125 mill pr år, det er ikkje sagt kor stort overskotet kan bli og heller ikkje nokon tal på skatt og avgifter til kommune og stat.

Uansett så må ein trekke frå dei negative samfunnsøkonomiske konsekvensane. Voss Active sin aktivitet i Raundalselva genererer åleine 46,5 mill kr i omsetnad for næringslivet på Voss (eit moderat anslag, ifylgje Transportøkonomisk Institutt). Dette er omsetnad som gjev skatteinntekt til Voss kommune og som vil forsvinne om kraftverket skal dimensjonerast for ei slukeevne på omkring 56 m3/s. Kraftverket er avhengig av låg minstevassføring om sommaren for å vere lønsamt, og det er naivt å tru at ein skal sleppe ut vatn for at vi og andre skal kunne oppretthalde næringsaktiviteten vår.

Legg ein til andre aktørar som Ekstremsportveko og marknadsdynamikken i reiselivet på Voss, vil dei negative økonomiske konsekvensane bli så store at vi påstår at kraftverket er ei særs dårlig løysing for Voss også ut frå eit økonomisk perspektiv.

DEI RAPPORTANE som så langt er levert, har ikkje vurdert dei samfunnsøkonomiske konsekvensane ved å bygge kraftverk i Raundalen. Vi ynskjer at Sintef eller andre utfører ein slik analyse for å finne svar på om eit kraftverk i Raundalen faktisk gjev eit monaleg netto bidrag til ein flaumtunell eller om dei negative økonomiske konsekvensane er så store at det ikkje er samfunnsøkonomisk fornuftig.

Voss kommune kan så velje eit effektivt flaumvern ut frå totale miljømessige og økonomiske omsyn.

VÅRT ALTERNATIVE FORSLAG til flaumvern er tre tunellar: Palmafossen-Vangsvatnet, tunell ved Bulken og tunell ved Evangervatnet-Bolstad. Den siste tunellen her må ifølgje Multiconsult byggjast uansett og tunellen ved Bulken er vurdert til positiv samfunnsøkonomisk nytteverdi.

Tunell frå Palmafossen vil avgrense flaumproblematikken i sentrumsområdet oppstraums Vangsvatnet. Ei slik løysing bør bli mykje rimelegare enn ein flaumtunell til Granvin og samstundes gjev den god effekt for dei mest kritiske stadene. Problema ved Straume og Stamnes kan løysast med lokale tiltak som utgraving, plastring og flaumvollar. Vi trur at kostnadsreduksjonen kan bli større enn eit eventuelt netto bidrag frå eit kraftverk i Raundalen.

Flaumvern er ei så viktig sak for Voss, på alle måtar, at ein må ta avgjersla på grundige analysar. Det arbeidet som er gjort fram til no er bra, men på langt nær nok.

På vegne av Voss Active AS