Ein lettvint stortingsdebatt om K5

- Argumenta for kvifor regjeringa vil utsetja K5 mellom Arna og Stanghelle, er lite truverdige.

7. mars debatterte Stortinget ei forslag frå Arbeiderpartiet om å forsere planlegging av utbygging av K5 E16/Vossabanen Stanghelle-Voss. Regjeringspartia, KrF og V støtta ikkje forslaget. Debatten i stortinget var rimeleg spesiell. For ei veke tidlegare sto nemleg Terje Breivik (V), Helge André Njåstad (Frp), Erna Solberg (H) og Knut Arild Hareide (KrF) på Arna stasjon og offentleggjorde utsetjing av byggestart på K5 i forhold til fagetatane sitt forslag, som positive nyhende.

Samferdsleminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kom i stortinget med nye opplysningar. Prosjektet K5 E16/Vossabanen hadde ifølgje ministeren blitt 4 milliardar dyrare det siste året. Prosjektleiar for K5, Kjell Kvåle i Statens Vegvesen, nemnde ikkje noko om dette til avisa Bygdanytt 3 dagar etter at stortingsfleirtalet presenterte at prosjektet skal koma i andre periode av nasjonal transportsplan. Han sa då at dei held fram arbeidet med K5 og med byggjestart 2021, og at planlegginga er i rute.

Korkje statsråd eller regjeringspartia sine representantar kunne i stortinget gjere greie for dei 4 mrd. i kostnadsauke på K5. Men to dagar etter debatten kunne stortingsrepresentant Torill Eidsheim(H) fortelje til BT at dette skuldast nytt vegkryss i Arnadalen som følgje av Ringveg Aust. Men kvifor vert ikkje kostnadsauke på grunn av Ringveg Aust, lagt på Ringveg Aust? Kvifor skal det føre til utsetjing av K5, Arna-Stanghelle?

Regjeringa driv lanseringskampanjar for Nasjonal Transportsplan gjennom pressa og utan nokon skriftleg dokumentasjon. Statsråden frå Frp kjem i ein stortingsdebatt med munnlege opplysningar om fleire milliardar i kostnadsauke utan å fortelje kvifor. Argumentasjonen for kvifor regjeringa, KrF og V vil utsetje K5 Arna-Stanghelle, er svært varierande og har på ei veke skifta frå jernbanetekniske ting, til kostnadsauke på Ringveg Aust. Begge delar er like lite truverdige. Representantane frå regjeringspartia som tok ordet i stortingssalen tysdag var dessverre ikkje oppteken av det som skjer her og no, men argumenterte bakover. Dei var oppteken av å fordele skuld. At det ikkje hadde vore gjort nok med E16/Vossebanen før dei overtok. Stortingsrepresentant Ruth Grung (Ap) var god då ho påpeikte at det borgarlege fleirtalet i Hordaland fylkesting ikkje hadde prioritert strekninga i sitt innspel til NTP 2012. Godt at fylkestinget, etter framlegg frå Nils T Bjørke (Sp), endeleg har prioritert K5 Arna-Stanghelle på topp.

Statsråden kunne i stortinget tysdag ikkje svare på kva konsekvensar ei utsetjing av K5 Arna-Stanghelle har å seie for tunneldirektivet. Interessant var også det som Terje Breivik (V) sa: «(...)Eg har sjølv eit sterkt ynskje om at vegen og banen skal verta gjennomført så snart som råd. I dag er det 2024 (...)». Dette kan tyde på at den største sjansen til å få Arna-Stanghelle inn i fyrste NTP-periode, og samanheng i planlegging og utbygging Stanghelle-Voss, er nyval og regjeringsskifte.