Flaum på Voss og i Hardanger

- Kommunestyret bør krevja å få ein flaumrapport med klimapåslag sett til 20 prosent.

I flaumrapporten for Vossavassdraget er det lagt inn eit klimapåslag på 40 prosent. Det er eit høgt tal. Det gjev ein rapport med høge flaumnivå.

Eg vart skeptisk då eg såg dette talet. Det er sjølvsagt eit usikkert tal. Bak talet i rapporten ligg ein spådom om at me får ein auke i lufttemperatur på fire grader Celsius i slutten av dette århundret, mest om vinteren og noko mindre om sumaren.

Om denne spådomen skulle slå til, så vil skoggrensa då gå opp med 600 høgdemeter, nokså sikkert. Og snøgrensa om vinteren vil gå opp med nær 700 meter. Det vil gje ei enorm tilgroing til fjells.

Om dette skjer, i framtida, så vil nok ei slik tilgroing gje ei betydeleg flaumdemping. Men ikkje eit ord om effekten av tilgroing og høgare skoggrense i rapporten Klimaprofil Hordaland frå august 2016. Bak denne rapporten står, mellom anna, NVE, Meteorologisk Institutt og UNI Research.

Snø vil knapt liggja lenge i Bavallen og Myrkdalen og i Herresåsen. Og når det gjeld snøsmelting i vårflaumar, så vil arealet med snø då verta langt mindre enn dagens.

For eit anna verna vassdrag, elva Opo i Odda, er det også brukt eit klimapåslag på 40 prosent.

Tala for Opo og Voss står i kontrast til andre elvar og vassdrag i Hordaland. Der er klimapåslaget sett til 20 prosent, altså det halve. Dette gjeld: Etnevassdraget, Osvassdraget, Bergsdalsvassdraget, Eiovassdraget, Nesttunvassdraget og Øystesevassdraget. Eg synest det er noko som skurrar når elvar med vern, Opo og Vossavassdraget, har fått eit klimapåslag som er dobbelt så høgt som dei andre store elvane i fylket. Vil klimaendringane her gje dobbelt så store utslag som for alle dei andre vassdraga? Er desse tala knytt meir til det politiske enn til det faglege? Kan Fylkesmannen gje eit svar på dette?

Eg meiner at kommunestyret på Voss bør krevja å få ein flaumrapport for Vossavassdraget der klimapåslaget er sett til 20 prosent. Eller lågare, som kanskje er det mest realistiske, ut frå dei tala for nedbørsauke me finn i rapporten.