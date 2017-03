Flaum, straum og elvevern

- Til det beste for naturen­ og alle som vert påverka av flaum, bør målsetjinga vera eit mest mogleg skånsamt kompromiss.

Flaumsikring av Vossavass­draget har vore den store politiske­ saka på Voss dei siste åra, og det med god grunn. Ekspertane er samde om at flaumane skal koma tettare­ og vera større, med konsekvensar for næringsdrift, privatpersonar og kommunen dersom ikkje tiltak kjem på plass. Det skortar då heller ikkje på gode forslag til løysingar. Mellom anna har BKK i samarbeid med Voss Energi framlegg om å byggja 18 km tunnelar­ frå Reime til ein kraftstasjon på Bjørke og vidare til Granvinsfjorden, for i same slengen å skaffa sårt trengte skattekroner til kommune-­vossakassen. Samstundes mobiliserer naturvernarane og gjer seg klar til å gå på barrikadane for å oppretthalde vernet av Raundalselva, sjølve kronjuvelen i vossanaturen, som no er komen under press.

Diverre er nok ikkje kravet om flaumsikringstiltak til å koma utanom, så til beste for naturen­ og alle som vert påverka av flaum bør målsetjinga vera eit mest mogleg skånsamt kompromiss. Då er det tre viktige føresetnader som må leggjast til grunn:

1. Ei løysing må flaumsikra heile vassdraget, både oppstraums og nedstraums Vangen.

2. Løysinga må medføra minst mogleg inngrep i vassdraget og sikra at viktige naturkvalitetar vert tekne omsyn til.

3. Løysinga må utnytta tilgjengelege ressursar for å verta mest mogleg sjølvfinansierande. Det er naivt å tru at storsamfunnet vil betale for gildet utan lokalt bidrag.

Med desse føresetnedane er det ei løysing som utmerkar seg, men som av ein eller annan grunn ikkje har fått nemneverdig merksemd: overføring av flaumvatn frå Mjølfjell/Eggjareir­ til Hardangerfjorden i Ulvik. Ved å laga ein 9,5 km overføringstunnel frå Eggjareir til Solsævatnet og vidare i 2,5 km tunnel til Ulvik kan ein ved behov overføre 300 km2 av Vangsvatnet sitt nedbørsfeltet til Hardanger, tilsvarande 27 prosent av alt vatnet som elles ville passert Bulken.

Med dette tiltaket vil ein 200-årsflaum som den i oktober­ 2014 bli redusert til ein 20-årsflaum og er dermed nok til å unngå storflaum i overskodeleg framtid. Det er også eit forholdsvis rimeleg alternativ dersom ein tillèt kombinasjon med kraftproduksjon. Samanlikna med alternativet som BKK og Voss Energi har utgreidd er avstanden Eggjareir-Ulvik 6 km kortare, dvs 300 mill kr. rimelegare i form av kortare tunnelar. For å få ei betre utnytting av vassressursane kan ein dessutan nytta Solsævatnet som magasin, eit vatn som alt er regulert og brukt som magasin til BKK sin kraftstasjon Ulvik II.

Det einaste synlege inngrepet i heile vassdraget mellom Mjølfjell og Bolstadfjorden vil vera ein inntaksdam og eit hol i fjellet ved Eggjareir. Vidare ligg Eggjareir 550 meter over havet og har potensial for 700 - 800 GWh fornybar energi, medan Reime ligg ca 100 meter lågare og gjev Reime-Granvin-alternativet potensial på «berre» 500 GWh. Ein skilnad på 40-60 prosent. Med større høgdeforskjel og lågare kostnader gjev Eggjareir-Hardanger-alternativet rom for meir inntekter, alternativt større minstevassføring som kan sikra endå betre vilkår for frilufts­interesser i og rundt elva.

Så langt har Eggjareir-Hardanger ikkje har fått lov å verta eit tema. Kan det skuldast at fleire på Voss har gjort seg sneversynte­ av kommunebriller med skattefilter, og uforvarande sett naturomsyn og samfunnsøkonomi i andre rekkje? Dersom det er tilfelle, bør dei styrande straks heva blikket og be om detaljutgreiing av alternativet «overføringstunnel Eggjareir-Hardanger» i staden for å venta på at NVE skal leggja fram fasit. Så langt er det ingen andre alternativ som betre balanserer behovet for flaumsikring, omsyn til naturvern og potensial for sjølvfinansiering. Skulle nokon vera interessert kan ein få berekningar og talunderlag frå underteikna.