Flaumdempande tiltak i Vossavassdraget: Eit verdival

Vossavassdraget vart i si tid verna for å verna urørt natur.

Klimautviklinga har medført at denne verninga diverre også no vernar om hensynslause skadeflaumar som rammar individ og samfunn. For Voss kommune er tida komen for å ta eit viktig verdival: balansen av vern for både natur og samfunn.

Dei tilgjengelege flaumrapportane syner at utfordringane framføre oss er store. Framtidige flaumar vil skapa svært stort skadeomfang dersom ikkje effektive tiltak vert sett til verks.

Evanger er særs utsett på grunn av det store nedslagsfeltet som tilfører vatn i tillegg til vassmengdene frå Vangsvatnet. Frå Multiconsult sin rapport les me at Lilandsosen hadde opp mot 800 kbm i sekundet under storflaumen i 2014.

Samstundes gjev dei eit estimat på at heile 1750 kbm gjekk ut av Evangervatnet på det same tidspunktet. Det betyr at Evangervatnet, Bolstad og Straume aleine må kunne handtera formidable 1000 kbm pr sekund i tillegg til det som skal komma gjennom Lilandsosen. På toppen av dette kjem eit forventa klimapåslag!

Utfordringa med flaum er stor for alle som bur, ferdast (veg og bane) og har sitt virke langs vassdraget frå Lilandsosen til Bolstadøyri. Også på Straume i Vaksdal kommune merkar dei konsekvensane, der flaumane grev ut massar. Eit slikt aukande omfang med framtidige skadeflaumar vil ikkje vera til å leva med for samfunna i vest.

Kommunepolitikarane ynskjer å strekkja K5 heilt til Voss. Det vert i denne samanhengen naturleg å nemna moglegheitsstudiet frå Asplan Viak. Studiet viser potensiale for 30.000 innbyggarar i Voss kommune. Dette er fordelt med vel 4500 på Bolstad, 3500 på Evanger og 22.000 i sentrumsområdet på Voss. Eit flaumutsett Voss sentrum, Evanger og Bolstad vil gje kommunen store utfordringar med å få tilrettelagt område for nye bustadar og næringsareal.

Ein kan ikkje sjå at det er utført nokon risiko- eller konsekvensvurdering i Multiconsult sin rapport om fylgjer dersom flaum skadar og riv ned Langebrua. Kva konsekvensar vil det kunne få for Voss sentrum om Langebrua kollapsar og endrar retning på vassføringa under ein flaum?

Flaumvatn må ut av vassdraget, me meiner det bør skje ovanfor Voss sentrum.

Me oppmodar til at Voss kommune vernar om sine eigne, søkjer råd hjå Granvin og Vaksdal, og såleis legg den beste planen for å sikra seg og nabokommunane mot skadeverknadane frå framtidige flaumar.