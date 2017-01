Flaumdempinga må løysast ovanfor Vangsvatnet

Voss Energi/BKK sitt framlegg til flaumdemping utarbeida av Norconsult stadfester at det er naudsynt å ta flaumvatn ut av vassdraget for å løysa problemet ein her står overfor.

Når ein på grunn av klimaendringane som er på gang må ta høgde for 40 prosent tillegg i flaumstorleik i høve til flaumen for 2 år sidan, kan Vangsvatnet koma nærare 2 meter høgare enn denne skadeflaumen.

Om nedtapping av Vangsvatnet før eller under ein flaum, skriv Norconsult, side 28 og 29 i rapporten: «Men tiltaket hindrer ikke at det blir store oversvømmelser langs Vosso der den renner gjennom Voss sentrum i området ved Langebrua, Haugamoen etc. der bebyggelse og broer blir berørt.

Det vil også oppstå stor erosjonsfare grunnet den store udempede flomvannføringen som renner gjennom sentrum og inn i Vangsvatnet. Flomsenkingen av Vangsvatnet øker erosjonsfaren ytterligere da vannet får høyere hastighet.

Erosjon gir fare for liv og helse, og kan blant annet medføre at boligblokker og hus kan kollapse slik som skjedde under flommen i Odda sentrum i 2014.

Kritisk flomstigning og erosjon kan skje så raskt, og på nattestid, slik at det kan være vanskelig eller umulig å gjennomføre evakuering tidsnok. Vannføringen er så stor at det anses lite aktuelt å sikre området med erosjonsvern/flomvoller da disse blir svært omfattende».

Kan ein ta inn flaumane i Strandaelva ved Lønavatnet, og føra det til fjords saman med flaumvatnet i Raundalselva, vil det etter rapportane som ligg føre gje tilstrekkeleg demping av framtidige flaumar, eventuelt saman med mindre tiltak ved utløpet av Evangervatnet.

For flaumvernet må vel dette vera den klart beste og mest framtidsretta løysinga, dersom det let seg finansiera, og om dei store tunnelmassane kan handterast på ein tilfredsstillande måte.

Vil oppmoda alle interesserte, og spesielt dei som skal vera med og ta avgjerd, om også å lesa og vurdera uttalen frå Voss Energi/BKK og Norconsult. Er å finna på Voss kommune sine nettsider.