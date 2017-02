Flaumtunnel i lausmassar?

- Skal dette gjennomførast vert det ein stor kostnad.

Det vert no lagt opp til at kommunestyret torsdag gjer vedtak om at ein skal bruka tid og ressursar på å utgreia flaumtunnel frå Palmafossen via Rognsfossen til Vangsvatnet. Dette vert langt meir omfattande enn det høyrest ut til.

Rundt austre delen av Vangsvatnet er grunnen av grus og sand, og Vangen er bygd på denne grunnen. Skal eit slikt tiltak gjennomførast, må vel tunnelen gjera ein lang omveg til Vangsvatnet, til ein stad der det også er mogeleg å kryssa under jarnbanetunnelen og europavegen med ein tunnel som ut frå dei andre utgreiingane må ha ein diameter på 12-15 m.

Skal dette om mogeleg gjennomførast vert det ein stor kostnad, og så står det framleis att å flaumsikra mellom anna Vangen, den vakre bygdebyen både fastbuande og tilreisande er så avhengige av. Alt flaumvatnet må då som hittil flyta vidare gjennom bygdelaga nedanfor. Dette krev omfattande tiltak i heile det nasjonale laksevassdraget frå Vangsvatnet og nedover.

Desse flaumane skaper også alvorlege problem i Straume - Stamnes-området i vår grannekommune.

Flaumvollar er langt frå meir aktuelt der enn på Voss.