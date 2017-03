Frå nysteikt brød til ferdigmat i plast

- Då ein la ned kjøkkenet på sjukeheimane og erstatta dette med ferdigmat i plast, vart kjøkkenet erstatta av laboratoriet, skriv Kjartan Haugsnes.

Eg var så heldig at nesten alle feriar i studenttida fekk eg arbeide på sjukeheimen i heimbygda mi Eidfjord. Noko av det eg hugsar best er å kome inn om morgonen til dufta av nysteikt brød frå kjøkkenet, der kokkar og lærlingar gjorde klar til frukost. Sjukeheim er keisamt - for alle dei som budde her var måltida høgdepunktet kvar dag. Måltida var brotet med rutinar og tristesse, måltida var sosiale, måltida var og for oss som jobba her ein moglegheit til i roleg tempo vere saman med bebuarane på ekta.

Kjøkkenet på sjukeheimen var navet, her vart nysteikte brød, blautkokte egg, middagar, kaker og kvelds til - heimalaga - tradisjonskost - høgtidsmat. På kjøkkenet visste ein kven som ikkje ville ha fisk eller rosenkål, kven som berre ville ha godt smør eller syltetøy. Mat er mykje meir enn næring! Mat er sosialt, mat er kultur.

I Vaksdal gjorde ein for mange år sidan eit ulukksalig val, ein la ned kjøkkenet på sjukeheimane og erstatta dette med ferdigmat i plast, i container i bil frå Bergen. Ein talde kaloriar, sette saman ein meny etter behovspyramiden. Kjøkkenet vart erstatta av laboratoriet.

MAT ER KULTUR: - Kjøkkenet på sjukeheimen var navet, meiner Kjartan Haugsnes. Her frå Aurland helsetun der kokk Asbjørn Jordalen serverer nylaga mat til ein nøgd Tom Heggli. FOTO: INGERID JORDAL

Ut med badevatnet forsvann kokken, han i oppvasken, lærlingane. Ut forsvann kompetanse på mat, trivnad og appetitt. Eg svartmålar, eg veit det - men det er på høg tid at vi som politikarar startar diskusjonen om ein mista meir enn ein fekk, då kjøkkenet vart flytta frå Dale og Vaksdal til Fyllingsdalen.

Toget går no, om vel eitt år skal matlevering til institusjonar ut på anbod igjen. Kommunestyret og Levekårsutvalet må gjere som på Voss - starte diskusjonen; skal ein ha eigne kjøkken eller framleis tinge langreist mat? Ein må evaluere som det so fint heiter - bruke nokre hundre tusen på ein konsulentrapport som vil gje om lag slikt svar; Det vert billigast med mat frå Bergen. Men konsulenten vart aldri spurt om å verdisetta trivnad eller appetitt.

Konsulenten vart heller aldri beden om prisen på duften av nysteikt brød.