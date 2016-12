Hakaslepp, Hakeslepp og Hakestad

- Når det vert hevda at sentrale organ nærast påtvingar folk lokalnamn, så er dette altså feil.

Det er nok ikkje berre Olav Hakestad som undrar seg over ordkiftet i Ulvik heradstyre om Hakastad/Hakestadvegen etter at gardsnamnet er fastsett til Hakastad, som endeleg vedtak i klagenemnda for stadnamnsaker. Då det kom framlegg om ny lov for stadnamn, vart dette sendt ut på høyring.

Det gjekk til alle herad, og dessutan langt fleire. Noregs mållag sende det til dømes til alle lokallag, og einskildmedlemar fekk det òg tilsendt. Langt fleire lag og tiltak fekk også framlegget. Dermed var det ein brei runde på høyring.

Det kom òg inn mange svar. Det heile enda opp med den nye stadnamnlova, som altså tek omsyn til dialektar og talemålet på staden.

Når det vert hevda at sentrale organ nærast påtvingar folk lokalnamn, så er dette altså feil. Det er alltid lett å koma etterpå å seia både eitt og hitt. Alle hadde same høve til å koma med merknader før lova vart sett ut i livet.

Dette er til vitring.