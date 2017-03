Humor og alvor - sterkt fortalt

Robert Mjelde Flatås slår eit slag for barne- og ungdomsbøkene.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland delte tysdag 7. mars ut nokre av landet sine mest prestisjetunge litteraturprisar i segmentet barn og unge. Som ein av fem jurymedlemmar nedsett av Norsk Barnebokinstitutt og Kulturdepartementet dette bokåret, har eg lyst til å dele noko frå denne utdelinga med litteraturinteresserte menneske i Hordaland.

Vi i juryen vel å kommentere bokåret 2016 som eit uvanleg godt år for den norske barne- og ungdomsboka. Bøkene er både humoristiske og alvorlege. Dei er fargerike, forskjellige og frodige. Utgjevingane er prega av forfattarar og illustratørar som stadig løftar seg og bringer noko nytt til bøkene. Dette gjeld innan alle dei premierte kategoriane. Forfattarane vik ikkje vekk frå eksistensielle tema som identitet, tvangstankar og sorg. «Kven er eg?», «kvar høyrer eg heime?» og «kva skjer når nokon døyr?» er spørsmål som vert løfta fram. Store tema blir behandla med varsemd, men også dei små tinga i livet vert det skrive innsiktsfullt om. Det har også i år vore spesielt mange gode debutantar. Det ber bod om spennande tider framover. Med andre ord: «Dette er litteratur som betyr noko!»

Kulturminister Linda Hofstad Helleland peika på at prisane er til for «verda sine viktigaste lesarar».

- Barn treng gode bøker like mykje som vaksne gjer det. Er vaksne glad i bøker, så er det gjerne fordi vi blei det i barndommen. Det var ei bok eller ein forfattar som gjorde at vi blei glad i å lese, sa ho i talen sin før utdelinga.

Her er årets vinnarar:

. Litteraturprisen: Torun Lian: Alice svømmer ikke

. Bildebokprisen: Gry Moursund: Tre biler og en død katt

. Fagbokprisen: Eldrid Johansen og Steffen R.M. Sørum: Skriv genialt!

. Illustrasjonsprisen: Øyvind Torseter: for illustrasjonane til Torun Lians Alice svømmer ikke

. Debutantprisen: Gudrun Skretting: Anton og andre uhell.

. Oversetterprisen: Bodil Engen: for omsetjinga frå svensk av Jakob Wegelius Morderens ape

. Teikneserieprisen: Anna Fiske: Palle Puddel drar til New York

Eg vil tilrå at alle skulebibliotek kjøper inn desse bøkene til elevane sine, for her er det bøker som er spennande både litterært og biletemessig i tillegg til å vere ikkje uforutsigbare. Eg har gjennom mitt juryverv lært at barnebokfeltet er eit samansett felt, for det handlar om både kunst, pedagogikk, bokbransje, formidling og sal.

Vi treng barne- og ungdomsbøker av alle slag - eller som vår juryformann uttrykte det: «I mange samanhengar vert det sagt at «alt var så mykje betre før». Men når det gjeld den norske barne- og ungdomsboka, så stemmer ikkje dette. For den blir berre betre og betre!»